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賣冰攤販到全球門市超過星巴克 蜜雪冰城張氏兄弟身家大噴發

2025/03/03 19:19

蜜雪冰城集團今（3）日在港掛牌上市，股價衝高，市值超過1000億港元（台幣4226億元）。（取自網路）蜜雪冰城集團今（3）日在港掛牌上市，股價衝高，市值超過1000億港元（台幣4226億元）。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國最大珍珠奶茶連鎖店蜜雪冰城集團今（3）日在港掛牌上市，開盤價每股262港元，較發行價高開29.38%，隨後股價持續走高，衝高到275港元，漲幅36%，市值超過1000億港元（台幣4226億元），引發市場矚目。創辦人張氏兄弟持有絕大部分股權，兄弟二人身家已超過850億港元（台幣3592億元）。

蜜雪集團創辦人張紅超直接持股42.78%；張紅甫直接持股42.78%，兄弟二人合計持有3.08億股，二人身家超850億港元。

從門市數量來看，蜜雪冰城在現製飲品企業中已名列全球第一。截至2024年底，蜜雪冰城擁有4萬6479家門市，超過星巴克。

蜜雪冰城是1997年從河南鄭州起家的剉冰小飲料攤販，生意越做越大，從攤販變成店鋪，再從店鋪變成加盟連鎖品牌。堅持主打平價策略的蜜雪冰城，藉由建立自身供應鏈、生產基地，從河南走向全世界。

早在2017年，蜜雪冰城就開始積極開拓海外市場，專門設立東南亞海外事業部，第一家海外門市在越南河內開幕。如今蜜雪冰城的海外門市已超4000家。

蜜雪集團此次港股IPO招股，引進了5名基石投資者，共認購金額達2億美元（約15.58億港元）的發售股份。

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