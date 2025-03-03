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裕隆旗下新鑫攜手盛齊綠能 64MW儲能案場正式商轉

2025/03/03 18:29

裕融企業旗下新鑫公司今日宣布，攜手盛達集團盛齊綠能打造64MW儲能案場，3月已正式商轉，成為台灣穩定區域電網的生力軍。（裕融提供）裕融企業旗下新鑫公司今日宣布，攜手盛達集團盛齊綠能打造64MW儲能案場，3月已正式商轉，成為台灣穩定區域電網的生力軍。（裕融提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕融企業（9941） 旗下新鑫公司今日宣布，攜手盛達集團（3027）盛齊綠能打造64MW儲能案場，3月已正式商轉，成為台灣穩定區域電網的生力軍。

新鑫表示，本案場位於中部編定工業區，同時具備電能移轉以及頻率調節的能力，將參與台電電力交易平台 E-dReg 服務項目，透過電能移轉的運行模式，提供夜間尖峰時段穩定的電力供應，強化在地用戶全天候用電的穩定性，當發生突發電力事件時，200毫秒內的反應能力能迅速響應，協助穩定電網頻率。

同時有助提升全國電力調度能力，確保高峰時段電力供應穩定，該案場擁有 262.43MWh 儲電量，可提供即時備援，約等同2.6萬戶家庭1天的用電需求，進一步強化台灣電網韌性。

盛齊綠能表示，台灣再生能源市場正於成長期階段，可預期本案場不僅能為台灣儲能產業樹立新標竿，更透過高標準的消防安全設計，確保社區安全無虞，落實「能源安全、環境永續、社會共融」的發展願景。

新鑫公司自2019年正式跨足能源事業以來，累計至今自有太陽能光電案場合約總建置容量已達到110 MW規模，發電廠總數近350座，旗下新鑫電力更於2023年取得售電業執照，參與綠電交易，讓有綠電需求之中小企業進行採購。

在儲能方面，包含本次商轉之儲能案場，新鑫累計的儲能案場容量已逾100 MW，則將有效提升全國儲能調度能力，確保高峰時段電力供應穩定，進一步強化台灣電網韌性。

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