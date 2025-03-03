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雲達揮軍MWC 攜手達明、所羅門展現AI生態系

2025/03/03 18:14

雲達科技揮軍西班牙巴塞隆納世界行動通訊大會。（資料照）雲達科技揮軍西班牙巴塞隆納世界行動通訊大會。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）旗下資料中心解決方案領導供應商雲達科技（QCT），揮軍西班牙巴塞隆納世界行動通訊大會 （MWC 2025），廣達電腦執行副總暨雲達總經理楊麒令今天指出，透過在 AI、邊緣運算和機器人技術方面的最新努力，「我們再次扶植了一個強大的生態系」。

雲達此次攜手台灣國內廠商所羅門（2359）、台灣大哥大（3045）、達明機器人（4585），以及南韓三星電子（Samsung Electronics）、美系紅帽（Red Hat）、新加坡科技設計大學（SUTD）以及其他網路測試服務商，展現生態系韌性，向全球潛在客戶提供最新合作成果。

在伺服器方面，雲達此次將分享其最新取得認證的邊緣伺服器、端到端5G企業專網解決方案「OmniPOD 」，以及人工智慧（AI）、機器學習（ML）節能模型、數位孿生模擬、遠距智慧物聯網（AIoT）、自動化機器人、智慧校園等，所有應用場景牽涉的最新網路技術皆融入AI 技術能力。

楊麒令說，雲達相信生態系統的優勢來自於合作的力量，藉由這股力量，集團除了能夠持續創新，也能提供推動產業前進的尖端解決方案，「確保我們能夠滿足客戶不斷變化的需求，並創造一個可持續的未來」。

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