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長聖2月營收創同期新高 訂單能見度看到第4季

2025/03/03 18:04

長聖2月營收創同期新高，受惠於細胞受託開發製造（CDMO）業務蓬勃發展。（長聖提供）長聖2月營收創同期新高，受惠於細胞受託開發製造（CDMO）業務蓬勃發展。（長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕再生醫療公司長聖國際生技（6712）今公布2月營收為6258.6萬元，月增5%，也較去年同期成長14%，創下同期新高。長聖表示，成長動能主要來自細胞治療產品的市場接受度提升，推動細胞受託開發製造（CDMO）業務蓬勃發展。目前訂單能見度已延伸至第4季，合作醫院數量與細胞治療項目持續擴展，公司對全年營運展望樂觀，預期2025年營運將再創新高。

長聖旗下UMSC01幹細胞治療臨床試驗近期於多發性硬化症（Multiple Sclerosis, MS）患者中持續進行，UMSC01透過免疫調節與組織修復機制，減少神經炎症並促進神經修復，期望為多發性硬化症患者提供更安全有效的治療選擇。

另外CAR001細胞治療臨床試驗進展順利，安全性良好。依據規劃，CAR001試驗預計於2025年第四季完成一期臨床試驗，並於2026年啟動二期臨床試驗。隨著臨床數據的累積，長聖將加速推動後續試驗進程，並積極尋求國際藥廠授權合作，以加速產品商業化。

長聖總經理黃文良表示，長聖致力於開發針對重症及危急生命患者的創新療法，涵蓋免疫細胞治療、幹細胞治療、奈米粒子製藥平台及外泌體技術平台。目前，公司已獲得美國FDA與台灣TFDA多項臨床試驗核准，並持續拓展全球市場，期望透過技術創新，為患者提供更安全、高效的治療選擇。

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