股匯雙殺！新台幣爆量重貶近1角 收32.917元

新台幣爆量重貶近1角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕228連假期間，國際政經局勢動盪，美、烏兩國元首會面不歡而散外，關稅陰霾持續籠罩，台北股匯市週一同步大跌，其中，台股重挫近300點，新台幣兌美元匯率盤中最低下探至32.97元，差一步就碰到33元整數大關，在熱錢大舉匯出下，不排除明日將再度回測33元。

新台幣匯價今日收在32.917元、貶值9.7分，匯價連2黑，且創下1個半月以來最低，成交量爆出20.781億美元近日少見大量。

請繼續往下閱讀...

台股今日下跌296.93點，收在22756.25點，跌破半年線，三大法人合計賣超630.23億元。其中，外資賣超572.42億元。

匯銀主管表示，外資賣股、匯出力道強大，使新台幣貶值壓力沈重，午後一度觸及32.97元，重貶1.5角，若不是央行出手調節，恐怕32字頭早已不保。

由於美、烏會談破局，市場對於俄烏戰短期內達成和平協議的希望破滅，且川普關稅威脅何時砍向台灣仍有高度不確定性，在外資熱錢持續出走下，台幣本週將再度回測33元價位，後續觀察台股與美元走勢。

觀察主要亞幣走勢，根據央行統計，在228年假期間至今日下午四點，美元指數大漲0.65%，主要亞幣全倒，其中，日圓下殺0.6%、新幣大貶0.61%、人民幣貶0.29%，台幣今日補跌0.29%，表現算是居中。

今年以來，美元指數向下修正1.11%，主要亞幣升貶互見，其中，日圓因升息議題勁揚4.03%，為最強亞幣；韓元也升值2.02%；人民幣即使因為中國被美國加徵關稅被外界看壞，但今年以來還微幅升值0.09%。台幣在外資賣超逾2000億元下，貶幅0.41％，與越南幣貶0.43%相當。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法