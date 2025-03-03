工具機競爭「上有鍋蓋、下有鐵板」 程泰要當工具機的Uniqlo

程泰董事長楊德華。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕程泰（1583）董事長楊德華表示，美國總統川普的關稅政策逃不了，若台灣遭課對等關稅10到20%稅率，還可接受並轉價，但20%以上就會考慮啟動「赴美設廠」，尤其程泰在美國南加州有經銷據點，先前已取得近5、6千坪，包括有最貴的土地，北美也有近60家經銷商，具備赴美製造條件。

台北國際工具機展3日登場，楊德華下午受訪指出，今年參展有感覺到海外代理商比較多，雖然工具機產業景氣還是蠻辛苦，他形容是「上有鍋蓋、下有鐵板」，中國、印度竄起拚價格，產品還是要升級，要具有品質與價格競爭力。他表示，「要做工具機的Uniqlo、ZARA」，雖然無法與LV精品相比，但是會定位在平價精品，這是唯一的出路。

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談到川普關稅，楊德華表示，台灣恐逃不了對等關稅，但不能坐以待斃，若是10到20%還能接受，若超過20%，就有利基在美國設廠，尤其程泰深耕美國市場超過30年，在南加州有經銷據點，並取得5、6千坪土地，且北美有近60家經銷商，通路都存在。

楊德華指出，目前歐盟主要國家力挺烏克蘭，但最後仍會走向停戰，只是川普關稅搞下去，悲觀來看是會讓全球經濟比疫情時還糟糕，不過，石油、天然氣、海運費都下跌，反而有助產業景氣，美國因素「是利空也是利多」，對產業景氣展望，他直言川普關稅仍是重大影響，估計工具機業景氣要到第2季後才會明朗。

展望今年營運，目前程泰在手訂單6億元、亞崴在手訂單約11億元，合計約17億元，今年營收拚兩位數成長，本業獲利優於去年。

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