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看好戰後重建歐復甦 東台攜手百德搶攻歐洲市場

2025/03/03 16:58

東台與百德合作，搶攻歐洲市場。左起為百德總經理謝天昕、東台副總嚴璐。（記者林菁樺攝）東台與百德合作，搶攻歐洲市場。左起為百德總經理謝天昕、東台副總嚴璐。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕東台（4526）集團董事長嚴瑞雄看好烏俄戰爭後，歐洲會有重建商機，東台集團攜手百德（4563）除在台北國際工具機展協同設展外，更在雷射加工、輪圈加工設備合作，盼搶攻德國、波蘭、克羅埃西亞等歐洲市場。

百德總經理謝天昕指出，先前工具機業有討論產業控股模式，但現階段有點太遙遠、難度高，而百德與東台合作就像是男女交往，總要先試看看。

他解釋，百德在德國、波蘭、克羅埃西亞有子公司，東台在歐洲也有不少子公司，等於握有通路，百德近期有接獲大廠的輪圈加工訂單，百德臥式銑床可配合東台的立式車床，等於將產品線擴大，若合作模式順利，也能導入其他市場，且兩家公司拋磚引玉，其它工具機業者或許也能參考此合作方向。　

近展更快的是百德的雷射加工機，會結合亞太菁英的線性馬達技術，預計三月出貨到英國，進行驗證，產品應用在航太領域；他也提到，百德今年設立波蘭分公司，預計4月可成立，6月會和東台一起參加波蘭工具機展。

謝天昕認為，景氣仍難預測，下半年應可好轉，歐洲市場去年沒有很好，但已經不能再差，谷底盤旋太久，看好歐洲擴大國防支出、戰後重建商機；百德目前在手訂單能見度看到第3季，訂單金額約20億元，預估今年營收可有雙位數成長，而開展首日上午，百德已開紅盤，接獲一般加工機十台、訂單金額上千萬元。　

至於美國總統川普的關稅政策，嚴瑞雄認為需要「百日」才能明朗，廠商根據投資所在地點如墨西哥或是美國，設備自動化程度不同，目前客戶多是在觀望，但他預期工具機景氣會在今年第3季好轉。

嚴瑞雄表示，烏俄戰爭勢必會帶來一波基礎建設、重建商機，另外，在川普強勢領導下，歐洲也會提升國防支出，這也替工具機產業帶來機會。

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