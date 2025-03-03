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伊斯蘭教齋戒月3/1起展開 勞動部籲請雇主給予支持關懷

2025/03/03 16:43

伊斯蘭教齋戒月3/1起展開，勞動部籲請雇主給予支持關懷。（勞動部提供）伊斯蘭教齋戒月3/1起展開，勞動部籲請雇主給予支持關懷。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕時序進入今年3月份，勞動部今日提醒，今年伊斯蘭教齋戒月自3月1日起為期１個月，預計3月30日或3月31日為開齋節（實際時間將依中國回教協會及全臺各地清真寺宣布）．因宗教信仰文化不同，籲請雇主予以移工支持及關懷。

根據勞動部統計，至2025年1月底，全台移工人數已達81萬8467人，包含產業移工56萬8308人，社福移工25萬159人。其中印尼籍逾30萬人，是在台移工人數最多的國家。

勞動部指出，移工來自不同國家，其宗教信仰文化不同，伊斯蘭教的信徒們在齋戒月期間，作息及飲食與平日不同，包括穆斯林守齋期間要讀經禱告，且日落後才可以飲食。

勞動部提醒，今年伊斯蘭教齋戒月自3月1日起為期１個月，屆時若穆斯林移工需請假參加開齋節活動，請雇主予以尊重准假，使身處異鄉的移工們，也能在臺慶祝這一年一度的重大節日。相關移工權益訊息，可參閱外國人勞動權益網

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