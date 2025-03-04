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台股今日重點

2025/03/04 07:02

週一（3日）加權指數跌296.93點，收2萬2756.25點。（資料照）週一（3日）加權指數跌296.93點，收2萬2756.25點。（資料照）

1.台股週一（3日）指數跳空大跌319.13點，以2萬2734.05點開出，在電金傳齊跌下，指數開低走低，跌逾400點，指數測2萬2615點，所幸在金融買盤進場，加上台積電（2330）跌勢收斂，終場跌296.93點，收2萬2756.25點。

2.近日市場傳出台積電（2330）CoWoS先進封裝產能遭大客戶砍單，引發市場關注。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，認為先進封裝產能擴產計畫下修其實對台積電影響不大，但會衝擊CoWoS設備廠。

3.外資連5天賣超，週一（3日）賣超擴大到572.42億元，不過，卻大買6金融，仍凱基金只排名第2，買超最多是中鋼，敲進2.52萬張，雖然外資大買，但中鋼股價卻不漲反跌，終場跌1.44%，收24元，成交量7.73萬張。

4.三大法人週一（3日）賣超逾630億元，不過，投信卻反手買超近百億元，雖大買台股，不過，是大砍電子股，前10大賣超清一色為電子，當中又以神達最慘，不僅遭倒貨2348張，更遭投信連10賣，在投信不斷賣出下，股價跌跌不休，今股價開盤直接摜破70元，以69.4元開出，在賣壓沉重下，終場重挫4.13%，收67.4元，成交量放大到2.85萬張。

5.今年前2月六都買賣移轉棟數不到3萬棟、年減超過25%。根據六都地政局發布最買賣移轉棟數，1、2月六都移轉量相較去年同期，以台南市衰退最多、年減約33.6%，其次則是新北市、年減約31.6%，其它四都衰退則以桃園市最少、年減約17.4%。

6.台股周一受到美股影響下跌近300點，不過台股ETF買氣不減反增，市值型ETF-元大台灣50（0050）今（3）日成交張數、成交金額分別逾5.5萬張、104億元，寫2月3日以來次高紀錄，投資人逢低布局的態勢明確、越跌越買。

7.《華爾街日報》報導，中國正繞過美國出口管制，透過白手套向馬來西亞、越南及台灣等地的企業，購買搭載輝達最新AI晶片的伺服器，顯示川普政府在遏制中國取得尖端技術方面遭遇挑戰。

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