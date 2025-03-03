廣達號召AI生力軍 今年釋出逾千名職缺

廣達今日發出英雄帖大舉徵才，預計在2025年號召逾千名AI生力軍加入。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）今日發出英雄帖大舉徵才，預計在2025年號召逾千名AI生力軍加入，管理層有鑑於AI浪潮風起雲湧，公司正在迎來全球AI資料中心加速投資的龐大商機，可望成為AI供應鏈的受惠業者之一，因此需要因應快速成長的業務需求、持續拓展研發能量，進而攜手產業共同放大台灣的科技實力，逐鹿AI世紀。

廣達發言體系今天指出，集團今年春季校園徵才將有5個場次，首場博覽會將於3月8日在台灣大學登場，其餘為陽明交通大學（3/15）、台北科技大學（3/20）、中央大學（3/23）、台灣科技大學（3/28）等，同時，團隊也將深入多所大學院校，舉辦12場校園徵才說明會，目標尋找具備創新思維與技術能力的人才。

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廣達今年預計釋出超過1000名職缺，以缺額來看，種類涵蓋「硬體設計」、「機構設計」、「軟體研發」、「電源設計」、「測試驗證」、「業務行銷」、「專案管理」、「生產製造」、「儲備幹部」等9大領域，可望提供理工、商管、資訊等相關科系畢業生寬廣的職涯發展機會。而專為高潛力人才快速成長為管理梯隊而設計的「儲備幹部計劃」，日前已經啟動甄選，徵件至3月19日截止。

廣達儲備幹部培育計劃（Management Associate Program）是由高階主管群擔任導師親自協助人才培力，使優質人才快速適應與成長，此外，集團內部成立多年的「廣達菁英學校」也本著打造「學習型組織」的目標，針對各項專業職能、職級提供包括專業、領導、創意、創業等不同面向，量身定做課程，提供員工與時俱進的進修管道。

廣達強調，集體致力於打造友善且鼓勵職涯發展的職場環境，完善選才、育才、留才方案，包括每年提供總共高達2000堂以上的免費課程，涵蓋不同主題與對象，提供合適且充足的學習資源，鼓勵員工在工作中持續充實自我、開拓視野；薪資與福利在業界更加具備競爭力，重視員工身心健康以及工作與生活的平衡。

廣達強調，集團作為全球一線科技大廠的長期戰略合作夥伴，已在美國、德國、中國、墨西哥、泰國、越南等地設立營運據點，並持續深化全球布局，能為員工提供國際視野與富有挑戰性、成長性的工作機會，透過內部人才發展機制，有助於員工在國際舞台上展現實力、一展抱負。

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