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輝達AI晶片遭轉賣給DeepSeek？新加坡揭伺服器來自美國2大廠

2025/03/03 17:09

DeepSeek可能透過新加坡的中間商，取得禁運的輝達晶片，為此，新加坡已起訴3名嫌犯。（路透）DeepSeek可能透過新加坡的中間商，取得禁運的輝達晶片，為此，新加坡已起訴3名嫌犯。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新加坡內政兼法務部長尚穆根（K. Shanmugam）周一（3日）證實，已就有人涉嫌利用新加坡將輝達晶片轉運送至中國一事起訴3人，這起詐欺案涉及的伺服器由戴爾（Dell）和美超微（Supermicro）將產品賣給在新加坡註冊的公司，隨後轉運至馬來西亞，至於是否有轉賣到「其他國家」不得而知。

中國AI新創公司DeepSeek橫空出世，引發市場震盪，外界質疑，DeepSeek是否透過新加坡的中間商，取得受美國出口管制的輝達晶片。

為了追查禁運的晶片是如何被送到中國手上，新加坡警方與海關人員於2月26日突襲22個地點，共逮捕9人，其中3人被指控詐欺或共謀詐欺罪，分別是2名新加坡人和1名中國人。根據新加坡媒體消息，此案和輝達晶片從新加坡轉運，並流向DeepSeek的指控有關。

這起案件有了新進展，根據彭博等外媒報導，新加坡正在調查戴爾和美超微運往馬來西亞的伺服器，是否搭載被禁運至中國的輝達AI晶片。

新加坡內政兼法務部長尚穆根周一表示，本案中的伺服器由戴爾和美超微提供，這些伺服器運到新加坡後，又傳運至馬來西亞，「我們評估這些伺服器可能搭載輝達晶片，目前還不能確定馬來西亞是否是交貨最終目的地，有關當局在接到匿名舉報後正在進行獨立調查」。

他說，新加坡已經向美國當局詢問這些伺服器是否包含美國出口管制物品，並已告知美方，新加坡將與美國展開聯合調查。

彭博指出，目前川普政府正在調查 DeepSeek 是否透過新加坡的第三方，取得先進的輝達晶片。華爾街日報也披露，中國透過白手套繞道馬來西亞、越南及台灣的企業取得搭載輝達最新AI晶片的伺服器。

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