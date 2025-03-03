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郭明錤：台積電CoWoS擴產計畫不變 要見顯著砍單並非易事

2025/03/03 16:05

郭明錤表示看法，稱根據其產業調查，發現台積電CoWoS擴產計畫不變，目標在今年底達到每月約7萬片晶圓。（示意圖，彭博）郭明錤表示看法，稱根據其產業調查，發現台積電CoWoS擴產計畫不變，目標在今年底達到每月約7萬片晶圓。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）近日在傳CoWoS先進封裝產能遭大客戶砍單，引發市場關注。對此，天風國際知名分析師郭明錤表示看法，稱根據其產業調查，發現台積電CoWoS擴產計畫不變，目標在今年底達到每月約7萬片晶圓，並稱台積電對產能擴張一直非常謹慎，除非在短期內產業趨勢急劇反轉，否則要看到顯著砍單並非易事。

郭明錤今（25日）稍早在社交平台X發文，分享其近來對台積電與輝達（Nvidia）做的產業調查結果，結論有2分別如下。

第一， 郭明錤指出，根據其調查，台積電CoWoS擴產計劃仍無改變 ，將按季逐步增加，目標在今年年底前擴產至每月約7萬片。

第二，輝達在台積電的2025年CoWoS投片約37萬片之規劃 ，自2024年第4季至今無太大變化。

關於市場傳言指出輝達在台積電2025年CoWoS投片規劃自40萬片以上，下修至38萬片。郭明錤表示，上述數據與他的調查數據有出入，推測原因有三，分別是「部分市場參與者對輝達的2025年投片規劃預期過於樂觀。」 、「部分市場參與者對台積電2025年的CoWoS投片過度樂觀，連帶高估輝達的2025年投片」、「輝達因B200與B300系列的產品轉換時間顯著提前，造成的生產計劃改變，被誤認為輝達砍單CoWoS投片」。

郭明錤表示，根據他的理解，台積電對產能擴張一直非常謹慎，除非在短期內產業趨勢急劇反轉，否則要看到顯著砍單並非易事，並指去年AI/輝達市場氣氛最熱時，輝達曾提出樂觀要求，希望台積電每個月CoWoS產能能擴張到10萬片，被台積電拒絕了。

以此為例，郭明錤認為，如果上述輝達的樂觀要求流出被外人知道，可能就會有部分市場參與者，以此流出訊息樂觀估算台積電產能或輝達的訂單，並成為市場傳言的素材。



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