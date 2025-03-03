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華爾街日報：中國藉台、馬、越3國 狂掃輝達最新AI 晶片

2025/03/03 16:03

外媒披露，中國透過白手套購買輝達最新AI晶片。示意圖。（法新社）外媒披露，中國透過白手套購買輝達最新AI晶片。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》報導，中國正繞過美國出口管制，透過白手套向馬來西亞、越南及台灣等地的企業，購買搭載輝達最新AI晶片的伺服器，顯示川普政府在遏制中國取得尖端技術方面遭遇挑戰。

報導指出，自 2022 年華盛頓對中國實施晶片出口管制以來，黑市如雨後春筍般湧現，藉此繞過管制。

中國深圳羅姓（James Luo）經銷商表示，今年 1 月從上海一位客戶那裡接到十多台 Blackwell 伺服器的訂單，客戶已將 300 萬美元（約台幣9840萬）存入一個託管帳戶，羅計劃3 月中旬前發貨。

羅先生等中國經銷商更自爆，他們是透過在中國境外註冊的實體，從馬來西亞、越南和台灣等地的公司，購買搭載輝達AI晶片的伺服器，這些公司包括資料中心營運商和輝達的授權客戶，其所購買AI伺服器除了供自己使用，一部分轉賣給中國。

經銷商表示，一台包含八個人工智慧處理器的 Blackwell AI伺服器，在中國的零售價可能超過 60 萬美元（約台幣1968萬），高於全球定價。

報導稱，Blackwell 晶片是輝達的頂級產品，目前受到出口管制，舊款 Hopper 系列 AI 處理器的大多數型號仍然受到美國出口管制。貿易商指出，Hopper系列的H200晶片佔中國客戶訂單的絕大部分。

貿易商表示，搭載八個 H200 的伺服器售價通常約 25 萬美元（約台幣820萬），比全球價格略高。一些賣家表示，他們可以立即交付數十台伺服器，或在一個月左右的時間內交付多達數百台伺服器。

據官方採購契約，自 12 月以來，深圳和武漢至少有兩所中國大學，已收到6台搭載禁運的 Hopper 晶片AI伺服器。由於許多涉及高階 AI 晶片的採購文件細節已被刪除，因此完整情況尚不清楚。

業內人士表示，輝達和設備製造商已經加強了解客戶政策，並進行更頻繁、更嚴格的現場檢查，以確保設備不會被轉售到中國。經銷商和買家亦稱，台灣及新加坡等國的政府部門已加強審查，地下交易變得更加困難，特別是對於大額訂單而言。一些擔心黑市風險的公司已經停止此類採購，並尋求其他解決方案。

不過，上有政策下有對策，深圳經銷商羅先生和其他經銷商都說，一些經銷商將轉售設備的唯一序號印在舊設備上，並將舊設備拿去檢查。

同時，中國企業也大舉增加對輝達H20的訂單，這是不受美國出口管制的晶片之中，性能最強的晶片。業內人士說，阿里巴巴、騰訊和字節跳動等中國科技巨頭，正在狂掃H20，部分原因是預期川普可能很快將該晶片納入出口管制。

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