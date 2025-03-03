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勞動基金1月收益千億元 勞動部示警：今年震盪更甚以往

2025/03/03 15:30

勞動基金運用局副局長劉麗茹預期，今年震盪將更甚以往。（記者李靚慧攝）勞動基金運用局副局長劉麗茹預期，今年震盪將更甚以往。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金運用局公告1月份基金運用表現，2025 年截至1月底的評價收益達1087億元、收益率 1.61％。因連續2年獲利創新高、基期墊高，再加上川普上任後關稅、地緣政治因素，勞動部示警，今年市場的起伏恐將成為常態，震盪的幅度與密度都會比往年更大。

由於2月台股走跌，勞動基金的表現恐將受影響。勞動基金運用局副局長劉麗茹分析，2月台股約下跌2%、但全球主要市場持平，因勞動基金布局國內、國際各半，短期勢必受到影響，期望2月的收益表現「持平」，使1月的千億元收益得以「hold住」維持不墜。

勞動基金連續2年收益創新高，已使整體勞動基金規模更甚以往，跟據勞動基金運用局統計，截至2025年 1 月底，基金規模達 7 兆 1287 億元，雖然1月份受到全球市場震盪影響，投資收益率僅1.61％，因基金規模「增胖」，1月份帳面投資收益仍達1087億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，影響1月份金融市場表現的因素，包括中國人工智慧（AI）新創公司問世，造成科技及人工智慧類股表現疲弱，收斂市場部分漲幅，雖然農曆年前，國內市場仍因季需求增加及備貨效應，呈現成長趨勢，市場漲幅仍受影響。

展望今年的市場表現，劉麗茹預期，今年的震盪會比往年劇烈，無論是幅度與密度都會比往年更大，起起伏伏的市場可能是「常態」，投資人要有心理準備。

至於主要影響今年市場震盪的因素有３，首先，前２年漲幅很大、墊高了基期；其次，降息等政策恐出現變化；此外，包括關稅保護主義、地緣政治衝突加劇，都將導致金融環境受影響，且敏感度比實際發生更快，甚至會提前反應，且震盪加劇。

1月份各主要基金的表現，新制勞退基金規模達4兆6810億元，1月收益數688.7億元、收益率1.47%；舊制勞退基金規模1兆699億元，1月收益數203.4億元、收益率2.3%；勞工保險基金規模1兆1454億元，1月收益數190.3億元、收益率1.94%。

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