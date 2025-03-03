越跌越買！0050成交金額放大

投資人逢低布局，0050成交金額放大。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今日受到美股影響下跌近300點，不過台股ETF買氣不減反增，市值型ETF-元大台灣50（0050）今（3）日成交張數、成交金額分別逾5.5萬張、104億元，寫2月3日以來次高紀錄，投資人逢低布局的態勢明確、越跌越買。

0050長年來績效表現亮眼，成立以來機報酬率近1000%，2024年臺灣50指數含息報酬率49.0%，領先大盤含息報酬率逾17個百分點，創0050於2003年掛牌以來領先大盤最大幅度。

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此外，農曆年前0050宣布調降經理費與保管費，農曆年後夠宣布進入分割作業，持續吸引市場關注與資金流入，截至2月底台股ETF淨申購金額為840億元，0050淨申購便超過400億元，占整體近5成；除資金明顯流入，受益人數2月單月增加逾12萬人，創下市值型ETF新紀錄。

市場人士分析，目前0050管理費已是全台股ETF最低，未來如規模持續增加還會再調整費率，針對未來分割作業，看好0050分割有助於市場交易更加活絡，建議手上有0050的投資人，4月2至21日可透過券商APP的「股東e服務」進行投票，1股也有投票權。

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