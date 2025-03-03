晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普狂開關稅地圖砲 華爾街大老憂引爆AI泡沫破裂

2025/03/03 18:48

學者憂心川普關稅政策恐引發通膨等問題。（路透）學者憂心川普關稅政策恐引發通膨等問題。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利前亞洲區主席、現任耶魯大學教授羅奇（Stephen Roach）認為，川普允諾在第二個任期要開啟美國的黃金時代，上任首月已簽70多道行政命令，相關政策恐推升物價，助長金融市場泡沫，AI投機泡沫破裂可能是時間問題而已，最終導致美元大幅回檔。

股神巴菲特在接受哥倫比亞廣播公司新聞台採訪時，首次公開評論川普的貿易政策，懲罰性關稅可能引發通脹，並對消費者利益造成損害。他說，「實際上，我們在關稅方面有過很多經驗。在某種程度上，關稅就像是一種戰爭行為。從長遠來看，關稅就是對商品徵稅。」

耶魯大學教授羅奇對川普政策表達看法。（彭博）耶魯大學教授羅奇對川普政策表達看法。（彭博）

羅奇也在全球知名評論網站《Project Syndicate》撰文評論川普的政策。他指出，去年，川普再次以美國經濟「陷入危機」和「災難」為競選主軸，並在第二任期開始時允諾要開啟「美國的黃金時代」。

羅奇認為，川普對美國經濟的悲觀診斷並沒有現實依據，至少目前還沒有。風險在於，川普2.0的政策狂潮，川普上任第一個月就頒布70多道行政命令，恐引爆他「目前想像」的危機發生。

關稅引發的通膨就是一個例子，羅奇稱，川普的對等關稅凸顯其信念，那就是世界其他國家必須遵循美國模式，川普的計畫不僅違反供應鏈效率，也違反美國1934年頒布《互惠貿易協定法》後實施的八輪關稅互惠減免政策。

川普團隊沒有承認這些舉措可能帶來的通膨壓力，並指出2018-19年的關稅並沒有帶來通膨影響。羅奇認為，這是一個錯誤的比較，互惠關稅針對的是美國所有主要貿易夥伴，而不僅僅是中國，就像當時的情況一樣。此外，這些措施是在核心通膨率為3.3％的時期提出的，該通膨率遠高於聯準會2％的目標。相較之下，川普第一任政府期間，平均核心CPI通膨率接近聯準會的目標。

面對關稅上調導致的物價上漲，以通膨為目標的聯準會很可能不會降息，美國人現在似乎正準備迎接持續的價格上漲時期。密西根大學最新調查顯示，消費者預計未來五到十年通膨率將達到3.5%，這是1995年以來最高水準。

經濟學家擔心AI泡沫破裂。（路透）經濟學家擔心AI泡沫破裂。（路透）

另一個擔憂是川普政策將對金融市場造成影響，美國股市走高，很大程度上是AI投機狂潮。到 2024 年 12 月，美股七雄佔標準普爾 500 指數總市值的 34%，幾乎是2000 年 3 月網路泡沫破滅前，網路行業市值佔比的6倍。羅奇說，雖然AI可能代表著一項革命性技術突破，但這種投機泡沫破滅恐怕只是時間問題。

此外，羅奇還很擔心美元大幅回檔。他強調，美國巨大的經常帳赤字和國內儲蓄缺口，目前比 2020 年年中嚴重得多；利率在近期正常化後上行空間有限；而AI引發的股票泡沫破裂可能會蔓延到其他資產。作為美元主導地位的支柱，美國例外論也可能面臨風險；長期以來與美國全球領導地位相關的關鍵軟實力屬性-道德、品格、對法治的遵守和對聯盟的堅定承諾，隨著MAGA控制力的收緊而逐漸瓦解。

羅奇總結，兩極化的美國社會無止盡爭論川普到底像瘋子，還是像狐狸一樣精明。MAGA 希望精明的交易者最終能夠獲勝，透過採取強硬立場和欺凌外國對手贏得重大讓步。在當今泡沫時代，這或許不是最明智的選擇。最終，美國很可能會陷入川普錯誤宣稱自己正在面臨的經濟和金融危機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財