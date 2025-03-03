川普狂開關稅地圖砲 華爾街大老憂引爆AI泡沫破裂

學者憂心川普關稅政策恐引發通膨等問題。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利前亞洲區主席、現任耶魯大學教授羅奇（Stephen Roach）認為，川普允諾在第二個任期要開啟美國的黃金時代，上任首月已簽70多道行政命令，相關政策恐推升物價，助長金融市場泡沫，AI投機泡沫破裂可能是時間問題而已，最終導致美元大幅回檔。

股神巴菲特在接受哥倫比亞廣播公司新聞台採訪時，首次公開評論川普的貿易政策，懲罰性關稅可能引發通脹，並對消費者利益造成損害。他說，「實際上，我們在關稅方面有過很多經驗。在某種程度上，關稅就像是一種戰爭行為。從長遠來看，關稅就是對商品徵稅。」

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耶魯大學教授羅奇對川普政策表達看法。（彭博）

羅奇也在全球知名評論網站《Project Syndicate》撰文評論川普的政策。他指出，去年，川普再次以美國經濟「陷入危機」和「災難」為競選主軸，並在第二任期開始時允諾要開啟「美國的黃金時代」。

羅奇認為，川普對美國經濟的悲觀診斷並沒有現實依據，至少目前還沒有。風險在於，川普2.0的政策狂潮，川普上任第一個月就頒布70多道行政命令，恐引爆他「目前想像」的危機發生。

關稅引發的通膨就是一個例子，羅奇稱，川普的對等關稅凸顯其信念，那就是世界其他國家必須遵循美國模式，川普的計畫不僅違反供應鏈效率，也違反美國1934年頒布《互惠貿易協定法》後實施的八輪關稅互惠減免政策。

川普團隊沒有承認這些舉措可能帶來的通膨壓力，並指出2018-19年的關稅並沒有帶來通膨影響。羅奇認為，這是一個錯誤的比較，互惠關稅針對的是美國所有主要貿易夥伴，而不僅僅是中國，就像當時的情況一樣。此外，這些措施是在核心通膨率為3.3％的時期提出的，該通膨率遠高於聯準會2％的目標。相較之下，川普第一任政府期間，平均核心CPI通膨率接近聯準會的目標。

面對關稅上調導致的物價上漲，以通膨為目標的聯準會很可能不會降息，美國人現在似乎正準備迎接持續的價格上漲時期。密西根大學最新調查顯示，消費者預計未來五到十年通膨率將達到3.5%，這是1995年以來最高水準。

經濟學家擔心AI泡沫破裂。（路透）

另一個擔憂是川普政策將對金融市場造成影響，美國股市走高，很大程度上是AI投機狂潮。到 2024 年 12 月，美股七雄佔標準普爾 500 指數總市值的 34%，幾乎是2000 年 3 月網路泡沫破滅前，網路行業市值佔比的6倍。羅奇說，雖然AI可能代表著一項革命性技術突破，但這種投機泡沫破滅恐怕只是時間問題。

此外，羅奇還很擔心美元大幅回檔。他強調，美國巨大的經常帳赤字和國內儲蓄缺口，目前比 2020 年年中嚴重得多；利率在近期正常化後上行空間有限；而AI引發的股票泡沫破裂可能會蔓延到其他資產。作為美元主導地位的支柱，美國例外論也可能面臨風險；長期以來與美國全球領導地位相關的關鍵軟實力屬性-道德、品格、對法治的遵守和對聯盟的堅定承諾，隨著MAGA控制力的收緊而逐漸瓦解。

羅奇總結，兩極化的美國社會無止盡爭論川普到底像瘋子，還是像狐狸一樣精明。MAGA 希望精明的交易者最終能夠獲勝，透過採取強硬立場和欺凌外國對手贏得重大讓步。在當今泡沫時代，這或許不是最明智的選擇。最終，美國很可能會陷入川普錯誤宣稱自己正在面臨的經濟和金融危機。

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