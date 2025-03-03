名師解盤》黃文清：半導體面臨關稅問題 指數偏弱整理

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

今天台股大跌，最主要原因是在我們休假這段期間，整個美國的包括科技股跟一些市場的資訊都偏向不利於金融市場的走勢。第一個在關稅部分，不管是在之前提到可能延後墨西哥、加拿大及中國的這個關稅，在3月4日如期的上路，美國這邊對墨西哥跟加拿大課徵25%的關稅，中國10%的關稅。

那第2個的話，是有關於市場原先期待的美國跟烏克蘭的礦場協議，看起來從我們休假期間，包括美國總統川普跟烏克蘭總統澤倫斯基這邊會談的一個對話，比較屬於激烈的一個言論，可以看的到很顯然的一個破局。那當然這當中，對於接下來整個俄羅斯這邊跟烏克蘭的一個和平、停戰的協議，甚至往後看重建的題材可能就此，可能短期落空，這也使得原物料的族群在今天的表現也相對弱勢。

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所以整體而言，不管是科技股這邊，尤其台灣半導體接下來面臨的關稅的問題，導致台積電的股價呈顯明顯的下跌，使得半導體今天跌勢超過2%以上，乃至原物料期待的重建題材都落空的情況之下，短線的指數確實明顯的一個回檔，出現一個整理的態勢。

指數這邊可能會呈現一個比較壓抑的情況，後續要觀察接下來半導體這邊一個關稅政策的影響，以及後續有可能進入所謂協商談判的一個階段，這後面的一個變化，仍舊值得大家密切期待。

那至於後市要怎麼觀察重點，最主要還是在台灣半導體這邊的一個變化，尤其不管是輝達的財報雖然在上週相對是比預期來的好，但不夠驚豔的情況之下，股價仍維持在弱勢。川普的關稅政策對台灣半導體的影響，後續的一個變化，在協商的過程能不能夠有效的取得共識，那基本上在這個之前，都面臨到不確定的因素，所以指數有可能還是會偏向於比較弱勢的整理，投資人在操作上面還是謹守持股比重不要過度追高的一個過程。

那同時在面臨不確定因素過程當中，採取的策略是以低基期的個股，或者是利基型的產業為具有優勢的族群去布局，第一個美國概念族群，當然這些當中相關這些個股在這一波也有一定的漲勢，可以考慮在逢低再做承接。

那第二個受惠於利基型的產業，包括像是輝達這邊顯卡的部分、電競的產業，看起來需求還是暢旺的；或者在任天堂要發所謂的新的遊戲機，新款遊戲機這邊受惠的族群，也是利基型的產業，所以這些都是進可攻退可守，或者在整個相關的投資相關過程當中，相對具有利基優勢的基本面題材的族群可以留意。

那至於台積電的後市，我想中長期AI的趨勢還是沒有改變，值得大家長期偏多來看待，但畢竟短期還是面臨到整體關稅政策的不確定因素，或者是美國這邊政策對半導體、對台灣的先進製程的產業、對於台積電的這些影響，協商過程到底最後有什麼樣的一個結論跟共識出來，這些恐怕還是需要一段比較長的時間去做觀察，所以在此之前，可能指數、台積點股價都還是會呈現區間震盪的格局。

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