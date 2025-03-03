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要員工每週工作60小時 Google聯合創辦人稱生產力「甜蜜點」

2025/03/03 14:35

職場心理健康教育家凱瑟琳·艾迪表示：「每週60小時的忙碌工作並不是一種生產力，而是一種疲憊不堪。」（彭博）職場心理健康教育家凱瑟琳·艾迪表示：「每週60小時的忙碌工作並不是一種生產力，而是一種疲憊不堪。」（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕每週工作時間多少才會讓員工效率提高？谷歌（Google）聯合創辦人謝爾蓋·布林（Sergey Brin）在最近發給員工的備忘錄中聲稱，每週60小時工作制是生產力的「甜蜜點」（sweet spot），他的建議引起不同的反應。

在Google這份內部分享的報告中，布林敦促參與谷歌雙子座人工智慧專案（Google's Gemini AI projects）的員工投入大量時間，以幫助公司在通用人工智慧（AGI）領域取得領先地位。

有些人稱讚布林推動公司成功的決心，但也有人認為，他的做法反映出一種「過時且有害的心態」。

職場心理健康教育家凱瑟琳·艾迪（Catherine Eadie）在LinkedIn新聞編輯分享的一篇文章中寫道：「每週60小時的忙碌工作並不是一種生產力，而是一種疲憊不堪。」

其他人則表示，他們認為努力工作對於成功至關重要，一位商業分析企業的首席營運長寫道：「布林只是實話實說，成功的人總是投入大量時間。」

但對某些人來說，這種諷刺實在太過諷刺，難以忽視。一位行銷主管在LinkedIn新聞編輯重點提到的一篇文章中寫道：「當他們所建立的人工智慧模型可能會取代員工的工作時，要求延長工作時間反而是很奇怪的事。」

Google聯合創辦人謝爾蓋·布林（Sergey Brin）在最近發給員工的備忘錄中聲稱，每週60小時工作制是生產效率的「甜蜜點」。（法新社）Google聯合創辦人謝爾蓋·布林（Sergey Brin）在最近發給員工的備忘錄中聲稱，每週60小時工作制是生產效率的「甜蜜點」。（法新社）

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