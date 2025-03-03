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中國車企在東南亞踢鐵板 外媒曝比亞迪越南門市沒人上門

2025/03/03 15:06

外媒指出，中國電動車在越南買氣低迷。（美聯社）外媒指出，中國電動車在越南買氣低迷。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動車以低價揮軍全球市場，卻在東南亞面臨現實考驗。外媒指出，最近一周的周四上午，中國電動車龍頭比亞迪在越南河內展示中心竟然空無一人，反觀鄰近的越南新興電動車製造商 VinFast Auto的門市，人氣搶搶滾。除此，中國電動車在印尼及泰國的吸引力也不足。

《曼谷郵報》3日報導，中國車企看準越南經濟起飛，擁有數億富裕的消費者，成為中國汽車製造商最新著陸點，比亞迪去年 7 月揮軍越南市場，現在已遭到嚴酷的現實考驗。

報導指出，最近一周的周四上午，比亞迪在越南河內門市空蕩蕩，反觀鄰近的越南新興電動車製造商 VinFast Auto門市人頭攢動，買氣搶搶滾。VinFast 銷售員 Tran Trung Hieu說，工作日平均每天接待 20 位顧客，週末則翻倍甚至三倍。

而且，越南本土企業的實力難忽視，中國車企面臨的情況更加嚴峻。VinFast 憑藉不斷擴大的專有充電站網絡和售價約 1.17萬美元（約台幣38萬）的入門級迷你電動車，銷量輕鬆超越中國競爭對手。去年越南銷售近 9萬1500 輛電動車，其中超過 8萬7000 輛是 VinFast 車型。

比亞迪已在越南推出多款車型，售價從 6.59 億越南盾到 13.6 億越南盾（約台幣85萬至176萬）不等。然而，贏得消費者還需要付出一些努力。41 歲的河內居民 Thinh Hanh 說，在越南擁有一輛中國電動車不太現實，因為缺乏適合中國汽車的充電設施。

報導還稱，鑑於中越兩個共產主義國家之間歷史性的緊張關係，人們仍然不願意購買中國產品。奇瑞汽車河內展廳的銷售員Dong Hai說，消費者有點擔心，因為這是一個中國品牌，所以奇瑞目前尚未在越南推出電動車，計劃第二季推出一款。

印尼及泰國也遭遇電動車賣不動的現象，根據行業協會 Gaikindo 的數據，去年印尼的電動汽車銷量僅 4萬3188 輛，僅佔總銷量約 86萬輛的一小部分。依照目前情勢觀察，很難看出印尼政府盼 2030 年有200 萬輛電動汽車行駛在馬路上的目標該如何實現。

至於泰國市場，買家雖受益於每輛車 10萬泰銖的政府補貼，2024 年的電動汽車銷量仍下滑 9.3% 至 6萬6732 輛，低於泰國電動汽車協會 8萬輛的目標，主要原因是泰國的家庭債務水準是東南亞最高，許多消費者現在受到更嚴格的銀行貸款審批。

全球顧問公司羅蘭貝格合夥人鄭贇（Ron Zheng）強調，東南亞市場大約有500 萬輛汽車，機車則達2.5 億輛，這是一個比中國更複雜的市場。為了打入東南亞市場，中國車企必須適應不同的文化、語言和監管體系。

鄭贇補充，東南亞市場對中國車企的實際運營也將構成相當大的挑戰，包括物流和大規模生產。

報導認為，儘管東南亞不斷上升的人口渴望擁有電動車，卻因價格昂貴超出許多人的能力範圍，加上許多國家的電動車充電基礎設施參差不齊，因此，越南等東南亞地區的消費者，更喜歡熟悉的品牌。

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