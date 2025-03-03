中國最大珍珠奶茶連鎖店蜜雪集團，首日掛牌股價飆逾4成（擷取CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國最大的珍珠奶茶連鎖店蜜雪集團（02097-HK）首日掛牌，股價飆高，觸及287.2港元，大漲41.82%，成交量達1291.34萬股。

CNBC報導，蜜雪IPO發行價為每股202.5港元。根據交易所數據，該股最初開盤價為267港元，盤中最高來到287.2港元，截至午盤報281.2港元，上漲38.86%。

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蜜雪集團公佈，香港公開發售部分超額認購5257.21倍，凍結資額接近1.82兆港元（約新台幣7.69兆），約26.549萬人參與認購，其中9.38萬人申請一手100股H股，僅7504人獲配股份，分配率8%。

此次IPO獲得了5家基石投資者（在大規模股份首次發行中，以禁售期換取優先認股權）的支持，包括M&G Investments、HongShan Growth、Persistence Growth Limited、HHLR Fund和美團旗下Long-Z Fund。

Zephirin集團負責人兼分析師澤菲林（Longdley Zephirin）表示，蜜雪IPO證明投資者再次對珍珠奶茶市場產生了興趣，雖然蜜雪目前主要以東南亞市場為主，但這家珍珠奶茶連鎖店可能會效仿另一家中國茶飲連鎖店喜茶，將業務擴展到歐洲和美國。

澤菲林指出，蜜雪最大的挑戰是從二線和三線城市拓展到一線城市，它的大多數競爭對手如奈雪的茶和喜茶都在一線城市設有門市。

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