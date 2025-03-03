晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》昆盈：輝達財報帶動 逆風大漲

2025/03/03 12:57

昆盈目前主力產品為電腦週邊，與PC產業發展密切。（昆盈提供）昆盈目前主力產品為電腦週邊，與PC產業發展密切。（昆盈提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕昆盈（2365）持續受到市場視為機器人概念股，受惠於輝達（NVIDIA）在228連假之前所釋出的財報中，看好機器人產業的成長潛力，繼續帶動昆盈日線連3紅，今日盤中一度大漲7.8%，截至中午12時45分暫報48.85元，漲幅3.72%，成交量7.5萬張。

昆盈目前主力產品為電腦週邊，與PC產業發展密切。管理層觀察，過去兩年產業尚未明顯復甦，除了品牌廠去化庫存，部分原因則是換機需求受到通膨影響，然而隨著AI題材的市場聲量越高，英特爾已推出AI PC中央處理器，微軟繼續升級Windows 11 Copilot助理，可望吸引壓抑許久且精打細算的消費者，在下半年逐漸活絡產業鏈出貨。

昆盈指出，AI熱潮已從雲端伺服器燒向邊緣端的PC產品，在美系各大巨頭推動全新產品規格與擴大AI的使用場景之下，後續將吸引更多的軟體商加入開發應用的陣容，此外，由於美系手機大廠蘋果已將AI定調為未來重要發展普遍，看好AI後續可望進一步達到「無所不在」的地步，為人們提供更便利的生活。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財