焦點股》昆盈：輝達財報帶動 逆風大漲

昆盈目前主力產品為電腦週邊，與PC產業發展密切。（昆盈提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕昆盈（2365）持續受到市場視為機器人概念股，受惠於輝達（NVIDIA）在228連假之前所釋出的財報中，看好機器人產業的成長潛力，繼續帶動昆盈日線連3紅，今日盤中一度大漲7.8%，截至中午12時45分暫報48.85元，漲幅3.72%，成交量7.5萬張。

昆盈目前主力產品為電腦週邊，與PC產業發展密切。管理層觀察，過去兩年產業尚未明顯復甦，除了品牌廠去化庫存，部分原因則是換機需求受到通膨影響，然而隨著AI題材的市場聲量越高，英特爾已推出AI PC中央處理器，微軟繼續升級Windows 11 Copilot助理，可望吸引壓抑許久且精打細算的消費者，在下半年逐漸活絡產業鏈出貨。

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昆盈指出，AI熱潮已從雲端伺服器燒向邊緣端的PC產品，在美系各大巨頭推動全新產品規格與擴大AI的使用場景之下，後續將吸引更多的軟體商加入開發應用的陣容，此外，由於美系手機大廠蘋果已將AI定調為未來重要發展普遍，看好AI後續可望進一步達到「無所不在」的地步，為人們提供更便利的生活。

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