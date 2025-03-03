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台北國際工具機展登場 貿協：台工具機吃非紅供應鏈重建商機

2025/03/03 12:59

左起為機械公會理事長莊大立、總統賴清德、貿協董事長黃志芳、經濟部長郭智輝。（記者林菁樺攝）左起為機械公會理事長莊大立、總統賴清德、貿協董事長黃志芳、經濟部長郭智輝。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕 外貿協會、機械公會共同主辦的台北國際工具機展（TIMTOS），今（3）日起一連6天於南港展覽館1、2館及台北世貿1館展出，貿協董事長黃志芳表示，今年全球有90個國家、4千位買主預登參與，尤其烏克蘭有重建大商機，是台灣工具機、非紅供應鏈的機會。

TIMTOS今年聚焦AI與機器人、智慧製造及節能永續，引領全球工具機業者開創半導體、電動車、醫療、航太與綠能等五大應用領域商機，為全球最具指標性的智慧製造暨工具機專業展，總計吸引超過1000家廠商，使用6100個攤位，展覽規模創歷史新高，預計吸引超過5萬名國內外業者參觀。

貿協董事長黃志芳指出，國際地緣政治對台灣機械業者是一個很好的商機，且製造業在重新整合，新需求、在地化需求，就會不斷的出現，尤其美國川普總統也要求重建製造業，工具機絕對是不可或缺的產業，特別是台灣具有「非紅供應鏈」優勢。

針對烏俄戰爭後烏克蘭有重建商機，他指出，外貿協會在烏克蘭首都基輔有台貿中心，過去已成功媒合烏克蘭業者、烏國的國營單位赴台灣進行電力、通訊、無人機等設備採購洽談。

機械公會理事長莊大立則表示，機械業在五年前歷經疫情、三年前遇到烏俄戰爭，新興工具機崛起，但削價競爭，台灣又歷經匯率、關稅等劣勢都是衝擊，「經營面臨很大挑戰」，今年展覽廠商依舊熱烈參與，南港展覽一館、二館與世貿都完全使用，代表台灣商場還是充滿信心。

黃志芳提到，今年台北國際工具機展在這展覽期間也安排了150場次的洽談會，精準媒合國外買主，此外首次結合展覽舉辦主題演講，邀請日本THK、達明等，在人工智慧、工具機業最新趨勢，主題演講報名已爆滿。

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