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遠傳2024年EPS為3.56元

2025/03/03 12:37

遠傳總經理井琪。（記者王憶紅攝）遠傳總經理井琪。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳總經理井琪今日表示，去年5G滲透率43%，今年以50%為目標。

井琪指出，遠亞合併後，亞太電信去年貢獻營收100億元，推升遠傳去年營收、EBITDA創歷史新高，淨利創18年新高， EPS 創11年新高，市值突破三千億元。值得注意的是，在月租型用戶貢獻金額方面，遠傳到去年底達705元。而台灣大的用初型用戶貢獻金額為661元，以及中華電信的553元。

針對遠傳和亞太電合併一年後，表現如何，遠傳董事長徐旭東表示，打的分數太高，人家會覺得你太過頭了，打得少，又不好意思。

遠傳2024年合併總營收更突破千億，合併營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為1046.23億元、363.11億元與128.43億元，年成長率分別為11.7%、13.2%與14.8%，EPS 3.56元。

遠傳今年1月營收為86.59億元，年減3.1%，EBITDA為31.19億元，年增4.5%，稅後盈餘為10.71億元、年增9.6%，EPS為0.3元。

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