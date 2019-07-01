LTN經濟通》看好日本 巴菲特打組合拳？

巴菲特透過旗下投資公司波克夏發表年度股東信，有意增持日本五大商社股份。（資料照，美聯社）

波克夏持五大商社股票比重將逾10%

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前，「股神」巴菲特（Warren Buffet）透過旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）發表年度股東信，重申股市投資仍以美國為重，但有意增持日本五大商社股份，凸顯其對日本經濟後市仍看好。

日本五大商社分別為：三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠商事、丸紅。

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《CNBC》報導，巴菲特表示「從一開始，我們就同意將波克夏的持股比例保持在每家公司10%以下。但當我們接近這個限額時，這五家公司同意適度放寬上限」，他在信中對股東說「經過一段時間後，你將可能看到波克夏對五大商社的持股都有所增加」，「我們對五大商社的持股是非常長期的，同時我們致力於支持他們的董事會」。

巴菲特稱讚這些日本商社在適當時機提高股票配息、在合理的情況下買回庫藏股，並且提供給高階主管的薪酬也不像美國企業那麼多，相較之下更加克制。在波克夏公司表示有意加碼投資日本五大商社後，日本股市開盤後，五大商社股價應聲大漲，顯示市場對巴菲特眼光的高度認可。

早在2020年8月，巴菲特旗下的波克夏公司宣布，將斥資約60億美元，購入日本五大商社的股票，這一舉動震驚了全球投資界，這樣的投資似乎有些不同於巴菲特以往的投資策略，因為這些商社是日本傳統的企業，並且在全球化競爭中面臨著挑戰。自2020年以來，波克夏開始投資日本五大商社，截至2024年底，這些日股市值為235億美元，總投資成本為138億美元。那麼，巴菲特為何會選擇這些商社呢？

日本五大商社，擁有悠久的歷史和極為強大的全球影響力。（資料照，路透）

日本商社對經濟發展舉足輕重

日本五大商社，作為全球商業中的重要一員，擁有悠久的歷史和極為強大的全球影響力。這些商社的起源可以追溯到19世紀中期，並且在日本的經濟發展過程中扮演了舉足輕重的角色。

五大商社的業務範疇遍及貿易、能源、資源開發、金融服務、製造業等多個領域。

三菱商事是日本最大的綜合商社之一，該公司業務範圍涵蓋資源開採、能源、金屬、機械、化學品、食品等領域。三菱商事的全球業務遍布亞洲、歐洲、北美等地，並且擁有眾多的合資企業和合作夥伴。該公司強調可持續發展與環境保護，並在能源轉型和潔淨能源領域有著長遠規劃。代表企業如三菱汽車、三菱重工、麒麟啤酒等等。

三井物產是日本歷史最悠久的商社之一。該公司在能源、機械、基礎設施、金屬、化學品等領域具有豐富的經驗，並在全球市場上有廣泛的業務布局。三井物產尤其在石油、天然氣、礦產資源等領域的投資方面表現突出，並且致力於在數位化和可持續發展方面尋求新機遇。代表企業如三越百貨、Toyota、日本製鋼所等等。

伊藤忠商事成立於1858年，是全球領先的綜合商社之一，涵蓋的業務範圍包括能源、農業、消費品、醫療、金融等。伊藤忠商事在全球擁有眾多的子公司，並且在消費品和時尚領域特別強大，這使得它在全球市場上具有廣泛的影響力。

住友商事成立於1919年，業務涉及能源、金屬、機械、化學品、環保、基礎設施等領域。有6大事業領域，分別為金屬事業、工程機械事業、基礎設施事業、數位事業、不動產事業、化學品事業，代表企業如Tomod's、三井住友銀行等，2018年收入曾居日本業界第3位。

丸紅與伊藤忠為同年創立，有同樣的歷史淵源，業務範疇涉及農業、食品、能源、化學品、物流等。丸紅在農業和食品領域尤其強大，並且擁有全球性的供應鏈管理能力。代表企業如瑞穗銀行、日立電機等。

五大商社有龐大的金融服務，能夠在資本市場中快速融資、投資並管理風險。（資料照，路透）

五大商社營收 佔日本GDP逾10%

五大商社靠著日本大財團，控制著日本近6成的總資產，不少營收來自海外營收。根據日本內閣府公佈的2023年日本國內生產毛額（GDP）為591兆4,820億日元，五大商社2023會計年度的總營收，佔日本2023年名目GDP的10.32%。

五大商社控制著大量的能源、金屬、天然資源等領域，擁有強大的全球貿易，例如，三菱商事和三井物產在全球能源和金屬市場中占據重要位置。此外，這些商社參與了全球大量的基礎設施項目，包括電力、水利、交通等領域，尤其在新興市場中，這些商社往往是基礎設施建設的關鍵推動者。

隨著全球對潔淨能源、可持續發展的關注日益增加，這些商社在資源開發、能源投資等領域的潛力也吸引了巴菲特的目光。例如，三菱商事、三井物產等公司擁有大量的能源資源開發項目，這在長期內能為其帶來穩定的收入。

五大商社同時還有龐大的金融服務，涉及投資銀行、保險、資產管理等，並且能夠在資本市場中快速融資、投資並管理風險。

巴菲特向來偏好具有綜合業務模式和多元化的企業。業務範圍涉及能源、礦產、金屬、消費品、醫療等多個領域，這使得它們在市場波動中能夠保持較高的抗風險能力。巴菲特認為，多元化的業務模式能夠有效分散風險，並且讓企業在不同的經濟環境中都能找到成長的機會。

此外，巴菲特的投資哲學中，始終強調對價值的追求。對巴菲特來說，他尋找的企業往往是市場定價低於其內在價值的公司。這些商社在過去幾年中，由於市場的不確定性和日元匯率的波動，股價相對較為低迷。因此，巴菲特認為，這些商社的股價存在被低估的情況，投資它們將是一個良好價值的投資機會。

巴菲特向來偏好那些具有綜合業務模式和多元化的企業。（資料照，法新社）

巴菲特認商社價值被低估

巴菲特一向以挑選具備長期穩定回報的公司為主，2020年當時選擇投資日本的商社，顯示出他對這些企業未來增長潛力的高度認可。根據波克夏財報顯示，在投資3年後，所持日本五大商社股票未實現獲利80億美元，報酬率高，表現比美股更強勁。

儘管巴菲特看好日本市場，但市場的潛在挑戰也不容忽視。首先，日本股市的波動性較大，受日本央行升息預期、日圓波動和出口疲軟等因素影響，未來一段時間內，股市的波動性可能加劇。

此外，全球經濟的不確定性、地緣政治風險以及國內產業結構的調整，可能會對日本股市產生影響。全球經濟的不確定性是日本五大商社面臨的一大挑戰。經濟周期的波動、貿易戰、國際政治動盪、金融危機等因素，均可能對商社的業務和盈利產生直接影響。例如，美中貿易戰、俄烏戰爭等事件，會影響到全球貿易與資源市場，進而影響五大商社的國際業務。

全球能源轉型的壓力，也使得這些商社的未來充滿變數。為了應對這些挑戰，日本五大商社也開始進行轉型，積極投資可持續發展與潔淨能源項目。它們正在加大對新能源、綠色基礎建設等領域的投入，並且力圖在未來的全球市場中，占據有利地位。

日本五大商社的成功源自其多元化的業務模式和強大的全球影響力，而巴菲特的投資則證明了這些商社在全球市場中的穩定性和增長潛力。隨著全球經濟環境的不斷變化，這些商社需要不斷創新與轉型，才能在未來的競爭中保持領先地位。未來，隨著市場需求與全球經濟環境的演變，日本五大商社將如何應對挑戰，成為業界關注的焦點。

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