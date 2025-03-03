受信用管制影響 逾2成受訪者今年減少房地產配置

房仲全聯會發布最新民調結果，有21.3%受訪者今年會減少房地產配置。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕央行第七波選擇性信用管制實施已達5個月，房市買氣明顯萎縮，不過，房仲全聯會發布最新民調結果，有21.3%受訪者今年會減少房地產配置。

進一步觀察北、中、南等地區的房地產配置調整，其中北部有24%受訪者將降低房地產配置比率，為北中南地區最高，其次則是中部、降低比率有20.6%，最後則是南部、降低比率約18.3%。

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房仲全聯會理事長王瑞祺表示，信用管制政策實施後，不少民眾預期政策會引導房價下降，但觀察5個月來，並未出現鬆動跡象。尤其根據公會民調結果，今年仍有高達55.3%、超過一半的受訪者有意願啟動購屋計畫。

今年換屋意願高

又以換屋意願最高、達55%，其次則是首購、約29.5%，另外投資置產以及收租的比率也有15.5%。該份民調進一步調查受訪者居住現況，其中44.9%受訪者是居住在30年以上的老公寓以及透天厝，僅15.9%受訪者是居住在20年以內的大樓與華廈。

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄則表示，受訪者現住類型則以屋齡超過30年以上的公寓及透天占比最高，因此，今年有意願啟動購屋計畫的受訪者中，很大比率是想要換屋。

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