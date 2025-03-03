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投保中心攜手臺網 推出線上數位受理求償登記

2025/03/03 11:51

TWID行動實名認證辦理線上求償登記示意圖（圖臺網提供）TWID行動實名認證辦理線上求償登記示意圖（圖臺網提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所旗下臺灣網路認證公司TWCA與證券投資人及期貨交易人保護中心（簡稱「投保中心」）共同合作，正式推出數位化受理投資人求償登記服務，藉由高規格的行動身分認證與數位簽章技術，無需繁瑣紙本作業，提供投資人更便捷且安全的求償管道。

為了解決過去申請團體訴訟求償需要填寫多頁紙本文件，再以掛號郵寄至投保中心，不僅耗時費力也消耗大量紙張，投保中心日前公布「數位受理服務」，與臺網攜手合作，提供投資人以數位化方式完成求償登記。

這項嶄新的服務導入臺網公司的行動身分認證（Mobile ID）與電子簽署解決方案，確保投資人身分驗證的精準度與資料傳輸的安全性。投資人只需備妥身分證及本人名下的手機門號，透過系統連結內政部資料庫、三大電信業者進行身分驗證，即可於數分鐘內完成身分認證。

同時，臺網所提供的電子簽署機制完全符合《電子簽章法》中對於「數位簽章」技術的要求，法律效力上推定為本人親自簽名或蓋章，具有與手寫簽名同等的法律效力。此舉不但大幅減少紙本文件往返的作業時間，也兼顧了法律合規性與使用便利性，更為各行各業的數位化發展提供重要參考。

臺網公司表示，此次與投保中心合作，不僅展現數位認證技術在金融服務領域的深度應用，也凸顯「嚴謹機制」對於數位服務的重要性。未來臺網公司將持續拓展數位認證與電子簽署的應用範圍，將「行動身分」與「數位簽章」帶入更多產業場域，進一步強化臺灣的數位基礎建設，協助各界落實安全、高效的線上作業，支持各領域在數位化時代全面數位轉型升級，奠定數位臺灣發展基礎。

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