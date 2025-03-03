美烏不歡而散、關稅陰霾！新台幣重貶逾1角

美烏不歡而散加上關稅陰霾！台股下殺、新台幣重貶逾1角（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕連假期間，美、烏兩國總統會面不歡而散，加上美國對加、墨加徵關稅即將生效，對中再加徵10%關稅，在地緣政治風險攀升以及關稅戰陰霾下，週一台北股匯市同步出現補跌走勢，其中，台股一度大跌逾400點，新台幣兌美元匯率最低下探至32.927元、重貶逾1角。

上週五美國公佈通膨數據大致符合市場預期，不過美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會談破局，美烏礦場協議未能簽署，讓市場對俄烏戰爭短期內達成和平協議的希望破滅，使歐元大跌、美元指數隨後再度站上107高位。

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除地緣政治升溫外，原本市場觀望美國對加、墨進口商品加徵25%關稅可能延後至4月，不過川普雷厲風行，加、墨關稅將於3月4日正式生效外，對中國進口商品再加徵10%關稅，關稅戰陰霾持續籠罩。

由於台積電上週在美ADR重挫，連動台股今日開低走低，新台幣匯價反映美元走高以及外資熱錢匯出，早盤貶破32.9元價位，最低下探至32.927元，重貶1.07角。

觀察主要亞幣，日圓相對有撐，雖然在美元回升下，再度貶破150兑1美元大關，但目前仍在150附近；人民幣在岸價與離岸價反映輸美關稅加重，早盤紛紛來到7.29兑1美元，逼近7.3關卡。

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