94.44％出席股東同意 京城銀股臨會通過合併案

94.44％出席股東同意，京城銀股臨會搶先通過合併案，盼能於 2026 年第4季前完成兩家銀行間的整併（京城銀提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕永豐金（2890）與京城銀（2809）今日雙方分別召開股東臨時會，相較於永豐金的與會股東，對於合併後可能對永豐金的獲利、員工福利造成的衝擊，連番發言質疑，京城銀相對較為平和，在出席股數達已發行股數76.78％狀況下，議案獲得94.44％出席股東表決股權同意，搶先半個小時後就通過合併議案。

永豐金及京城銀董事會2024年12月27日通過，擬以股份轉換方式取得京城銀行100%股權，規畫每股京城銀普通股支付現金26.75元及1.15股永豐金普通股，將京城銀納為永豐金全資子公司，雙方並於今日同步舉行股臨會。

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京城銀表示，今日雙方股東臨時會決議通過本案後，將向相關主管機關提出申請，預計於取得相關主管機關許可後 20 個營業日內，由雙方董事會共同議定股份轉換基準日，同時於股份轉換基準日終止上市。

京城銀董事長戴誠志於股東臨時會中指出，此次決定結親永豐金，主要考量雙方前身均是在地中小企業商銀，具備類似的企業文化及在地服務經驗，雙方合併後，可提供客戶更完整的服務，銀行資產也更有發揮空間。

京城銀承諾，在轉換過程中，必將積極保障所有客戶與員工之權益，也表示正式轉換後雙方將儘快展開與完成京城銀與永豐銀之間的合併工作，盼能於 2026 年第四季前完成兩家銀行間的整併。

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