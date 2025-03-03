宏達電前進MWC 2025 推出VIVERSE Worlds 3D

宏達電正式推出VIVERSE Worlds 3D。 （宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電 HTC（2498）前進MWC 2025，正式展出旗下空間運算平台 VIVERSE最新推出的 VIVERSE Worlds，宏達電表示，VIVERSE Worlds是一個專為 3D 內容託管與共享打造的開放式平台，正如 YouTube 讓影片內容更易於發掘與分享，VIVERSE Worlds 讓 3D 內容能夠輕鬆存取、無縫嵌入任何網站，並支援所有裝置。

宏達電指出，目前3D 內容仍然零散、昂貴，且受限於封閉生態系統，影響其真正的應用潛力，而 VIVERSE Worlds 正在改變這一現狀，迎向預計 2030 年將達83.26兆美元的電子商務市場。

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宏達電說，消費者對「先試後買」沉浸式購物體驗的需求上升，越來越多零售商開始採用 3D 產品展示與渲染技術 來提升轉換率。VIVERSE Worlds 透過開放、易用且沉浸式的 3D 互動平台，推動下一代 3D 網際網路（3D Internet）體驗。

HTC VIVERSE 業務成長負責人Andranik Aslanyan表示，VIVERSE Worlds的應用場景不限於遊戲與虛擬角色，更適用於個人創業者與企業，包括 3D 手冊、互動式網站、動畫展示、3D 重建技術（Gaussian Splats）、視覺特效及沉浸式電子商務，直覺式使用者體驗設計（UX）提供內容探索、個人化推薦與創作者追蹤功能，用戶可訂閱創作者並在同一平台上管理所有 3D 內容。此外，嵌入 3D 內容僅需複製並貼上 IFrame 代碼，即可將 3D 內容無縫整合至任何網站，且完全免費。

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