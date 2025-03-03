晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

宏達電前進MWC 2025 推出VIVERSE Worlds 3D

2025/03/03 10:56

宏達電正式推出VIVERSE Worlds 3D。 （宏達電提供）宏達電正式推出VIVERSE Worlds 3D。 （宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電 HTC（2498）前進MWC 2025，正式展出旗下空間運算平台 VIVERSE最新推出的 VIVERSE Worlds，宏達電表示，VIVERSE Worlds是一個專為 3D 內容託管與共享打造的開放式平台，正如 YouTube 讓影片內容更易於發掘與分享，VIVERSE Worlds 讓 3D 內容能夠輕鬆存取、無縫嵌入任何網站，並支援所有裝置。

宏達電指出，目前3D 內容仍然零散、昂貴，且受限於封閉生態系統，影響其真正的應用潛力，而 VIVERSE Worlds 正在改變這一現狀，迎向預計 2030 年將達83.26兆美元的電子商務市場。

宏達電說，消費者對「先試後買」沉浸式購物體驗的需求上升，越來越多零售商開始採用 3D 產品展示與渲染技術 來提升轉換率。VIVERSE Worlds 透過開放、易用且沉浸式的 3D 互動平台，推動下一代 3D 網際網路（3D Internet）體驗。

HTC VIVERSE 業務成長負責人Andranik Aslanyan表示，VIVERSE Worlds的應用場景不限於遊戲與虛擬角色，更適用於個人創業者與企業，包括 3D 手冊、互動式網站、動畫展示、3D 重建技術（Gaussian Splats）、視覺特效及沉浸式電子商務，直覺式使用者體驗設計（UX）提供內容探索、個人化推薦與創作者追蹤功能，用戶可訂閱創作者並在同一平台上管理所有 3D 內容。此外，嵌入 3D 內容僅需複製並貼上 IFrame 代碼，即可將 3D 內容無縫整合至任何網站，且完全免費。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財