新制勞退基金收益入帳了 467萬戶笑領逾5萬元續創新高

新制勞退基金2024年大賺6989.7億元，勞保局已完成收益分配，今（3）日揭示於勞退個人專戶（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕新制勞退基金2024年大賺6989.7億元，勞保局已完成收益分配，今（3）日揭示於勞退個人專戶，統計此次共有 1292 萬退休金個人專戶參與收益分配，根據勞保局統計，超過半數約 749 萬戶（ 58％）勞工分配金額超過 2 萬元，其中約 467 萬戶（ 36.2％）分配超過 5 萬元，較去年319萬戶大增148萬戶，續創新高。

勞動基金去年投資收益創下歷史新高，其中新制勞退基金攸關勞工個人投資帳戶的收益，外界關注收益分配狀況。勞動部勞保局今日公告，2024 年度新制勞退基金運用收益為 6989 億 7406 萬餘元，勞保局已完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，提醒可透過勞保局提供的多元管道查詢。

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根據統計，此次參與收益分配的退休金個人專戶約1292 萬戶，較前一年的1272萬戶增加20萬戶，去年的收益分配結果，超過半數勞工可分配的金額超過 2 萬元、約 749 萬 戶（占 58％），其中更有約 467 萬戶（占 36.2％），分配超過 5 萬元。

雖然若以有效帳戶1292元計算，勞工帳面「平均」分配金額高達5.4萬元，但勞保局表示．因個別勞工退休金繳納的時間及金額均不同，因此每位勞工實際分配到的收益金額也有所差異，並非直接以當年度收益除以個人戶數作平均分配。

要如何查詢個人帳戶收益分配金額？勞保局表示，今（3）日起可透過行動電話認證、自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證、金融電子憑證、勞動保障卡（透過發卡銀行網路 ATM）至勞保局 e 化服務系統（https://edesk.bli.gov.tw/me/#/na/login），或至勞保局各地辦事處臨櫃查詢。

此外，因收益分配資料傳輸至實體 ATM 需作業時間，因此，明（4）日起才可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡或郵政金融卡（須先至郵局簽署勞保局資料查詢服務同意書）至發卡銀行或郵局實體 ATM 查詢。

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