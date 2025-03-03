雲品、寶元紀再次聯手 搶高端宴會市場

雲品與POUYUENJI（寶元紀）再次聯手，打造米其林入選餐廳「le beaujour 芃卓」。（雲品提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雲品（2748）旗下君品Collection再增添生力軍，雲品今日宣布與POUYUENJI（寶元紀）再次聯手，雙方共同打造米其林入選餐廳「le beaujour 芃卓」，以高訂宴會宅邸為概念，為高端宴會市場設立新標準。

君品Collection獲利貢獻占比逐年攀高，雲品總經理丁原偉表示，君品Collection去年委託經營業務的獲利占比已達 40%，樂觀看待今年占比持續增加，預計在據點增加下，2026年獲利貢獻佔比會破50%。雲品去年財報預計3月5日公布。

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「le beaujour 芃卓」是雲品與POUYUENJI繼2022年成功打造台中蘭克斯特宴會品牌後，再次合作。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際自成立以來，持續深耕宴會事業，成立了「君品Collection」，而後更加入了星級酒店的餐飲事業管理，依據過去營運米其林餐廳與委託經營事業的經驗，將「le beaujour 芃卓」定義為廚藝交流的平台，雲品可為賓客客製需求，特邀國際名廚，包括米其林三星主廚、世界知名餐廳的頂級料理團隊等，以包場活動的客座形式，帶來不同文化背景與烹飪理念的極致盛宴，讓賓客在此不僅能體驗經典美饌，更能感受來自全球頂級餐飲界的匠心風味。

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