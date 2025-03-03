中國兩會將至 貿易戰下習近平料進一步推動經濟刺激

中國兩會即將登場，在美中貿易戰下，習近平預計將宣佈進一步的經濟刺激計劃。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國共產黨即將迎來今年最大政治會議，隨著美國總統川普（Donald Trump）上調對中關稅，再給中國經濟增添壓力，中國國家主席習近平恐需要宣佈進一步的刺激計劃，以提振中國低迷的經濟。

《彭博》報導，AI（人工智慧）領域的突破，以及習近平近期會見阿里巴巴馬雲等民營企業家，在中國兩會開幕前，率先推動股市強勁上漲。然而，這種樂觀情緒已經受到影響，川普最新的10％關稅將在中國國務院總理闡述今年經濟藍圖前1天生效。

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包括各部會負責人、省級首長在內的數千名代表將在週三（5日）齊聚北京，參加全國兩會。接受《彭博》調查的多數分析師表示，中國官員將設定5％左右的樂觀成長目標。為實現這一目標，政策制定者預計將把中國官方預算赤字目標推至30多年來最高，向中國經濟體系注資數兆人民幣，以應對通貨緊縮、房地產崩盤以及現在與美國進行貿易戰。

川普就職至今不到2個月的時間，全球幾大經濟體之間關係已陷入緊張，這使得中共愈來愈迫切需要釋放民眾的消費能力。與去年的情況不同，北京現在不太可能依賴出口，中共領導人已誓言將優先擴大國內需求。

北京大學經濟學教授姚洋表示，中國今年準備對政策做出「很大」調整，但隨後警告，這些措施可能仍不夠大膽。姚洋指出，自己首先擔心的是財政刺激力道不構，尤其是考慮到地方政府債務。其次，如果中美仍不能透過談判達成解決方案，美國政府可能會調高關稅，那麼將陷入一場針鋒相對的戰爭。

由於當局更注重人民幣穩定，而非放鬆政策，貨幣交易員正在密切關注刺激政策的細節。中國人行一直將人民幣對美元中間價設定在7.2上方，以應對中國可能透過讓人民幣貶值，來抵銷貿易戰潛在經濟損失的猜測。

彭博經濟學家舒暢（Chang Shu）表示，貿易戰無疑將成為全國人大閉門會議的重要議題，由於新一輪關稅措施是在人大召開前一天實施，中國的預算立場不太可能立即改變。隨著外部壓力增加，政策制定者可能會加速刺激措施的實施。

由於美國關稅可能阻礙中國出口引擎，今年將需要增加財政支出，才能維持同樣的成長率並應對這些挑戰。包括野村（Nomura）陸挺在內的分析師預測，中國出口成長在2024年成長近6％之後，將陷入停滯。

這代表中國政府必須擴大自身投資，並鼓勵企業和家庭消費來彌補不足，衡量今年刺激計劃規模的關鍵指標是政府赤字的擴大。根據《彭博》對經濟學家的調查中位數預測，當局將今年官方預算赤字目標從2024年GDP的3％上調至4％，擴大後的財政缺口將達12兆人民幣（約新台幣54.44兆元）左右。

經濟學家預計，相關計劃將包括新增2兆人民幣（約新台幣9.07兆元）特別主權債券額度，這一數字是去年發行額度的2倍，和最高4兆人民幣（約新台幣）的特別地方政府債券額度。這些預估還不包含償還隱性債務的借款。

中國兩會確定的財政參數，應該為今年稍晚補充資金留下可能性，北京方面可能會先採取謹慎的做法，以應對川普的不確定性。中誠信國際研究院執行院長袁海霞表示，北京必須動態、精確的調整擴大赤字的金額，基於川普的貿易政策難以預測且反覆無常，中國也應該保留一些餘地和備用工具來應對外冒風險。

在今年的會議上，另一個受到密切關注的數字將會是年度通膨目標，因為中國預計將迎來毛澤東時代以來持續最長的通貨緊縮。大多數經濟學家預估，通膨率將降至2％，這代表中國通膨率在20年來首度降至3％以下。在中國分析師被要求避免討論通縮等「敏感詞」之後，這項決定可能表明，中國當局正在適應物價低迷的現實，並可能擴大刺激需求的力道。

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