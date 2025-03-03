材料-KY轉投資新廠3月開車，挹注2025年營運動能。圖為董事長王克璋。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕材料-KY（4763）轉投資新廠-魯志伸新材料正式於3月1日舉辦新廠開車儀式，生產醋酸纖維素年產能可達3萬噸。董事長王克璋表示，魯志伸新材料新廠投產後，不僅可提供較低成本的醋片，且塑料級醋片應用範圍相當多元，將有效挹注今年營運動能；今日開盤遇到台股重挫，截至9:38分為止，材料-KY股價下跌16元、暫報909元，成交量超過500張。

王克璋指出，魯志伸新材料新廠投產後，材料-KY可望透過魯志伸新材料提供較低成本的醋片，減少向外購買的需求，以降低生產成本、進而提升毛利，預期毛利率將有機會再向上提升。

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此外，魯志伸新材料的投產，將材料-KY的原料供應端擴大兩倍，從每年3.5萬噸提高至6.5萬噸，他也說，如此集團可控制原料的各種性能，因應巿場的需求不同來調整生產條件，由於塑料級醋片可運用於眼鏡框架、髮夾、鞋帶頭等領域，將可望為材料-KY挹注2025年營運動能。

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