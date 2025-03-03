晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

材料-KY轉投資新廠3月開車 挹注2025年營運動能

2025/03/03 09:48

材料-KY轉投資新廠3月開車，挹注2025年營運動能。圖為董事長王克璋。（資料照）材料-KY轉投資新廠3月開車，挹注2025年營運動能。圖為董事長王克璋。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕材料-KY（4763）轉投資新廠-魯志伸新材料正式於3月1日舉辦新廠開車儀式，生產醋酸纖維素年產能可達3萬噸。董事長王克璋表示，魯志伸新材料新廠投產後，不僅可提供較低成本的醋片，且塑料級醋片應用範圍相當多元，將有效挹注今年營運動能；今日開盤遇到台股重挫，截至9:38分為止，材料-KY股價下跌16元、暫報909元，成交量超過500張。

王克璋指出，魯志伸新材料新廠投產後，材料-KY可望透過魯志伸新材料提供較低成本的醋片，減少向外購買的需求，以降低生產成本、進而提升毛利，預期毛利率將有機會再向上提升。

此外，魯志伸新材料的投產，將材料-KY的原料供應端擴大兩倍，從每年3.5萬噸提高至6.5萬噸，他也說，如此集團可控制原料的各種性能，因應巿場的需求不同來調整生產條件，由於塑料級醋片可運用於眼鏡框架、髮夾、鞋帶頭等領域，將可望為材料-KY挹注2025年營運動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財