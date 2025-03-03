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馬斯克：特斯拉未來5年可望實現1000％的收益

2025/03/03 10:29

馬斯克表示，特斯拉（Tesla）」未來5年可望實現1000％的收益。（美聯社）馬斯克表示，特斯拉（Tesla）」未來5年可望實現1000％的收益。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富豪馬斯克（Elon Musk）週日（2日）表示，旗下電動車公司「特斯拉（Tesla）」未來5年可望實現1000％的收益。

綜合媒體報導，財經評論員埃利希曼（Jon Erlichma）日前在社交平台X發文，分享其對各大公司未來5年預期獲利成長預估，其中埃利希曼預估特斯拉未來5年預期獲利成長258%。

埃利希曼上述發文，獲得馬斯克本人回應，馬斯克留言表示「這需要出色的執行力（It will require outstanding execution），但我相信特斯拉在5年內實現1000%的收益是可能的」。

馬斯克上述發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「嗯，我自己也一直在好奇特斯拉。馬斯克把所有的時間都花在了DOGE上，他的眾多企業將會如何發展？我想，如果馬斯克把所有的時間都花在他自己的帝國裡，他們就不會做得那麼好。」、「馬斯克，您認為未來5年特斯拉成長的最大驅動力是什麼？」、「今年我因特斯拉股票損失了30%或更多...但我不會賣...我相信你」、「1000%？這就是馬斯克設定的標準，特斯拉不只是一家汽車公司，更是一場科技革命。」等。

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