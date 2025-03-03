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焦點股》大宇資：動漫IP到手 股價上漲

2025/03/03 09:35

大宇資上週舉辦春酒，傳出已簽訂動漫IP，今日股價大漲。（記者張慧雯攝）大宇資上週舉辦春酒，傳出已簽訂動漫IP，今日股價大漲。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕好消息連連！繼進軍AI機器人、5款重磅遊戲於今年、明年登場外，市場傳出大宇資（6111）還取得《超人力霸王》動漫IP，預計明年全球上市，今日大盤開盤重挫逾三百點，但大宇資股價開高走高，一度來到64.5元，截至9:24分為止，大宇資股價上1.2漲元、暫報64.4元、成交量超過600張。

大宇資上週四舉辦春酒，公告今年明年將有5款大型遊戲上架，除代理《無盡夢迴》外，自研遊戲則有《Moving Fortress》、《娛樂教父》、《伊藤潤二 狂熱》、《UIA神秘入侵檔案》；同時，也公布已經簽訂日系動漫IP，市場傳出是《超人力霸王》，雙方將共同開發，以全球遊戲市場為目標。

大宇資春酒時也表態，今年除強攻本業遊戲市場外，旗下子公司包括餐飲筑員屋、紅陽科技都會有新的併購案。筑員屋今年持續展店，也將在日本市場持續併購、擴大發展，紅陽科技則預計今年登錄興櫃，同時有新的併購案擴大規模。

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