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美銀：輝達仍是AI領頭羊 股價還能再漲50％

2025/03/03 10:58

美銀認為，輝達股價還能再漲50％，喊目標價200美元。（歐新社資料照）美銀認為，輝達股價還能再漲50％，喊目標價200美元。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美銀（BofA）報告表示，儘管中國AI新創DeepSeek（深度求索）的語言模型問世、美中貿易戰影響市場，AI指標股輝達（NVIDIA）仍預計將繼續推出超出預期銷量的Blackwell晶片，站穩領先地位的情況下，輝達股價有望再漲50％。

《財星》報導，輝達日前公佈最新財報，第4季營收年增78％，達到393億美元（約新台幣1.29兆元），略高於華爾街預期的383億美元（約新台幣1.26兆元）。第1季營收預計將達約430億美元（約新台幣1.41兆元），比市場預期高出10億美元（約新台幣329.4億元）。

這樣亮眼的成績，卻仍舊無法讓投資人滿足，市場已習慣輝達驚艷的表現，這也導致輝達的股價在財報公佈的隔（27）日重挫8.5％。

不過，美銀的分析師仍保持樂觀，將輝達目標價從190美元上調至200美元，較上週三（26日）收盤價漲53％，相較於週五（28日）收盤價則有60％的上漲空間。

美銀在報告中表示，由於輝達在AI市場向密集型推論、代理應用和物理AI機器人方向發展方面仍位居領導地位，重申買入輝達。美銀指出，儘管輝達面臨一些阻力，例如DeepSeek發表的大型語言模型據稱可以與美國競爭對手匹敵，且成本相對低，但輝達整體而言業績仍強勁。

分析師承認，投資人對輝達的財報感到失望，因為輝達Q1營收預期「僅」比市場普遍預測高出10億美元（約新台幣329.4億元）。美銀補充，其他影響輝達人氣的因素包括，對中國的貿易限制，以及投資回報的擔憂，還有市場對於整個AI投資出現「疲勞」。

另一個令人擔憂的問題是，由於新推出的Blackwell晶片成本，輝達的毛利率會下降。但美銀預估，輝達Blackwell的銷售額將達110億美元（約新台幣3623.9億元），超越40億至70億美元（約新台幣1317.8億至2306.1億元）市場預測，分析師認為，毛利率將呈現「非常溫和的上升」，並在2026會計年度下半年復甦。

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