美元發生什麼事？華爾街集體作空

在市場擔憂美經濟降溫，撞上關稅風暴，越來越多的投資者開始做空美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普當選後，美元一路狂飆，上季漲7.1%，然而有跡象表明美國經濟正在降溫，且人們擔心貿易戰將進一步削弱美元，在市場擔憂美經濟降溫，撞上關稅風暴，越來越多的投資者開始做空美元。據悉，資產管理公司景順、天利投資以及對沖基金等機構紛紛加入美元空頭陣營。

外媒報導，在華爾街，摩根士丹利和法國興業銀行警告客戶，做多美元是一種過度擁擠的交易，可能不會持續下去。

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這些投資者不再關注關稅公告引發的每日波動，而是認為圍繞美元的形勢只會越來越暗淡，進口關稅可能重新引發通膨並維持高利率的前景，並沒有給他們帶來支持，現在他們擔心圍繞關稅的所有不確定性可能會破壞已經出現降溫跡象的經濟。

結果是市場對聯準會降息的預期加劇，削弱了美元的吸引力，隨著投資者開始思考川普的國內外政策，包括削減聯邦開支等，支撐美元上季度 7.1%上漲的美國經濟例外論，氛圍正在逐漸消退。

法國興業銀行駐倫敦外匯策略主管 Kit Juckes 表示，我認為他（川普）無法讓美元升值太多，因為美元真的很貴，但他能讓美元貶值嗎？他絕對可以，只要他損害了美國經濟。

在全球主要儲備貨幣美元的背景下，風險偏好浪潮推高了股市和美國國債殖利率，美元目前已比川普就職前的選舉後高點低了近2%。

另，歐洲防務重新受到關注可能最終會提振該地區貨幣兌美元的匯率。週一亞洲早盤，歐元走強，歐洲領導人齊聚一堂，討論增加國防開支以及在美國斡旋下達成停火協議後確保烏克蘭安全。

除了地緣政治影響之外，日內瓦Targa 5 Advisors管理合夥人Eli Mizrahi表示，為烏克蘭建立強大而持久的安全框架，有助於支持歐洲的經濟復原力和長期穩定，此舉通過減少不確定性和增強投資者信心為市場提供了保障。

在美國國內，有關關稅的新聞往往會對美元有利，因為一般來說，關稅會使進口商品更加昂貴，從而可能損害對這些商品的需求，並減少使用本國貨幣購買這些商品的需求。

與此同時，上週投資者意識到美國經濟面臨的阻力，待售房屋銷售跌至歷史最低水平，失業救濟申請人數升至今年最高水平，部分原因是聯邦機構宣佈裁員。正是這樣的背景讓空頭確信他們正朝著正確的方向前進。

Mount Lucas聯席首席投資長David Aspell表示，一段時間以來，市場只對政府政策的積極面進行了定價，如今你還需要充分評估他們試圖採取、對增長不利的措施。

隨著大選後對美國經濟增長的熱情逐漸消退，Mount Lucas做空美元兌英鎊和墨西哥比索等其他貨幣。與此同時，由於歐洲數據好於預期，景順幾週前將對美元的持倉從增持轉為減持。

另天利投資（Columbia Threadneedle）侯賽尼表示，自去年12月以來，一直在做空美元兌新興市場貨幣，他計劃至少保持空頭倉位6個月。

美元從近期高點回落，情緒的轉變也波及了美國國債市場，隨著聯準會進一步放鬆貨幣政策的預期升溫，交易員已將兩年期國債殖利率推至去年10月份以來的最低水平。

DWS Americas固定收益主管George Catrambone 表示，如果經濟出現更多疲軟跡象，殖利率將出現下跌，這是“美元下跌的先兆”。美元要大幅下跌，就需要市場對進一步降息的預期，但最終還取決於其他央行的舉措。

與此同時，摩根士丹利上週表示，美元的主要貨幣對最近幾週的關稅公告變得不那麼敏感，這可能會延續美元的跌勢。

就投資者而言，他們似乎並不認為關稅引發的動盪會很快結束。景順資深投資組合經理Alessio de Longis表示，波動性可能會加劇，但我並不清楚美元是否會獲勝。

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