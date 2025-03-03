晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

金價慘跌2.63％後大反攻！催化劑是這2個男人

2025/03/03 09:44

金價慘跌2.63%後，週一亞盤大反攻！（法新社）金價慘跌2.63%後，週一亞盤大反攻！（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價上週週線重挫2.63%，創去年11月以來單週最大跌幅，不過，在烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普在白宮會晤以爭吵告終，加上美元走弱，激勵金價再度大漲，週一亞洲早盤，現貨黃金開高一度觸及2876.72美元，大漲逾17美元，收復上週五大部分跌幅。

外媒報導，上週五金價下跌0.62%，盤中一度創近1個月低點至每盎司2832.58美元，因當時市場預計烏克蘭總統將於週五與美國簽署礦產協議，俄烏衝突可能接近尾聲；而且此前美國通膨數據符合預期，表明聯準會可能會對進一步降息採取謹慎立場。儘管上週五尾盤金價跌幅收窄，收報2859.02美元，週線仍下跌2.63%，為年初以來首次週線下跌，更創去年11月以來最大單週跌幅。

不過，週一亞盤交易，受美元走軟推動，現貨黃金自低點2854.80美元快速飆升，最高觸及2876.99美元。

報導指出，週一黃金大反彈，主要是因為澤倫斯基與川普在白宮會晤時發生爭吵，打擊了將很快達成和平協議結束俄烏戰爭的希望，此外，市場對川普關稅威脅的擔憂也吸引逢低買盤支撐金價。在美國當地時間3月2日，美國商務部長霍華德·盧特尼克表示，美國將於3月4日對加拿大和墨西哥加徵關稅。

FXStreet分析師Eren Sengezer指出，金價可能在2895-2900美元面臨強勁阻力，如果金價穩定在該障礙上方，2930美元可能被視為下一個阻力位，接下來的障礙位於歷史高點2955美元。

目前市場關注的焦點是俄烏局勢的進一步消息，投資者還需留意美國2月ISM製造業PMI數據和聖路易聯準銀行總裁穆薩萊姆的講話。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財