金價慘跌2.63％後大反攻！催化劑是這2個男人

金價慘跌2.63%後，週一亞盤大反攻！（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價上週週線重挫2.63%，創去年11月以來單週最大跌幅，不過，在烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普在白宮會晤以爭吵告終，加上美元走弱，激勵金價再度大漲，週一亞洲早盤，現貨黃金開高一度觸及2876.72美元，大漲逾17美元，收復上週五大部分跌幅。

外媒報導，上週五金價下跌0.62%，盤中一度創近1個月低點至每盎司2832.58美元，因當時市場預計烏克蘭總統將於週五與美國簽署礦產協議，俄烏衝突可能接近尾聲；而且此前美國通膨數據符合預期，表明聯準會可能會對進一步降息採取謹慎立場。儘管上週五尾盤金價跌幅收窄，收報2859.02美元，週線仍下跌2.63%，為年初以來首次週線下跌，更創去年11月以來最大單週跌幅。

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不過，週一亞盤交易，受美元走軟推動，現貨黃金自低點2854.80美元快速飆升，最高觸及2876.99美元。

報導指出，週一黃金大反彈，主要是因為澤倫斯基與川普在白宮會晤時發生爭吵，打擊了將很快達成和平協議結束俄烏戰爭的希望，此外，市場對川普關稅威脅的擔憂也吸引逢低買盤支撐金價。在美國當地時間3月2日，美國商務部長霍華德·盧特尼克表示，美國將於3月4日對加拿大和墨西哥加徵關稅。

FXStreet分析師Eren Sengezer指出，金價可能在2895-2900美元面臨強勁阻力，如果金價穩定在該障礙上方，2930美元可能被視為下一個阻力位，接下來的障礙位於歷史高點2955美元。

目前市場關注的焦點是俄烏局勢的進一步消息，投資者還需留意美國2月ISM製造業PMI數據和聖路易聯準銀行總裁穆薩萊姆的講話。

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