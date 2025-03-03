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川普擬將5加密貨幣列為戰略儲備 幣圈狂飆

2025/03/03 09:02

美國總統川普宣佈，預計將5種數位資產列入美國新的「加密貨幣戰略儲備」。（法新社資料照）美國總統川普宣佈，預計將5種數位資產列入美國新的「加密貨幣戰略儲備」。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週日（2日）在社群平台宣佈，預計將5種數位資產列入美國新的「加密貨幣戰略儲備」，消息一出帶動被點名的加密貨幣狂飆。

《路透》報導，川普在自家平台真實社群（Truth Social）發文表示，在1月發佈的關於數位資產的行政命令，將建立包括（Bitcoin）、以太幣（Ether）、瑞波幣（XRP）、索拉納幣（SOL）、艾達幣（ADA）等加密貨幣在內的貨幣儲備。

川普隨後補充，顯然，比特幣和以太幣以及其他有價值的加密貨幣將成為貨幣儲備的核心。

消息傳出後，幣圈應聲上漲，根據CoinDesk數據，比特幣在過去24小時內，一度來到9萬5136.12美元；以太幣最高則來到2549.18美元。加密貨幣數據和分析公司CoinGecko稱，自川普宣佈這一消息以來幾小時內，加密貨幣市場已上漲約10％，總價值超過3000億美元（約新台幣9.86兆元）。

數位資產投資管理公司21Shares美國業務主管布羅卡特（Federico Brokate）表示，此舉代表美國政府開始「積極參與加密經濟」，這可能加速機構採用，提供清楚的監管區是，並加強美國在數位資產創新方面的領導地位。

資產管理公司CoinShares研究主管巴特菲爾（James Butterfill）則表示，自己很意外看到比特幣以外的數位資產也被列入儲備。與比特幣不同的是這些資產更像是技術投資，川普的聲明表明了人們對更廣泛的加密技術領域採取更加「愛國」的立場，而很少考慮這些資產的品質。

川普在2024年選舉中獲得了加密產業的支持，他也很快用行動支持相關政策。川普預計將在週五主持首屆白宮加密貨幣高峰會，川普家族也搭上熱潮推出了自己的加密貨幣。

在前任政府的領導下，監管機構嚴厲打壓加密產業，以保護美國人免受詐騙和洗錢的侵害。不過川普上任後，美國證券交易委員會（SEC）撤銷了對多家加密貨幣公司的調查，同時也撤回了Coinbase的訴訟。

但過去幾週以來，加密貨幣價格大幅下跌，一些最大的數位貨幣幾乎吐回川普勝選後所有的漲幅。分析師表示，市場需要一個走高的理由，例如聯準會（Fed）支持降息的跡象，或是川普政府推出明確支持加密貨幣的監管框架。

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