巴菲特對川普關稅發話了！罕見一語道破

巴菲特表示，川普懲罰性關稅，可能引發通貨膨脹，並損害消費者利益。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特罕見對美國總統川普的關稅政策發表評論，巴菲特表示，懲罰性關稅，可能引發通貨膨脹，並損害消費者利益。

上週，川普宣布對來自墨西哥和加拿大的進口產品徵收25%的關稅，將於3月4日生效，中國也將在同一天被徵收10%的額外關稅，中國誓言將予以報復。

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巴菲特在接受哥倫比亞廣播公司新聞台採訪時，首次公開評論川普的貿易政策，他指出，實際上，我們對關稅有豐富的經驗。在某種程度上，這是一種戰爭行為。

隨著時間的推移，它們就變成了商品稅。我的意思是，牙仙子（Tooth Fairy）不付錢給他們！「『然後呢？』這是討論經濟時一定要提出的問題。」

當哥倫比亞廣播公司（CBS）問及當前的經濟狀況時，巴菲特並未直接發表評論。但表示，「我認為這是世界上最有趣的話題，但我不會談論它，我不能談論它。」

過去1年來，巴菲特一直處於防禦模式，他迅速拋售股票並籌集了創紀錄數量的現金。有些人將巴菲特的保守舉措解讀為對市場和經濟的悲觀看法，而另一些人則認為，巴菲特正在透過削減過大持倉和累積現金來為他的繼任者做準備。

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