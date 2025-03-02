區位看好！桃園市府釋中壢運動公園區徵5標10筆土地 底標最高逾29億

桃市府釋出中壢運動公園區徵5標10筆土地，底標最高逾29億餘元。（桃市府工務局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府公告辦理日前甫辦理完工典禮的中壢運動公園區段徵收工程，總面積72.97公頃，因桃園市長張善政喊出蓋巨蛋規劃評估中，該區域未來還有捷運綠線行經交通利多，市府地政局為加速地方建設發展，將於3月26日下午舉辦中壢運動公園區段徵收開發案可建築土地標售，共釋出區內5標、10筆土地，因中壢後站未來性看好，預期將吸引不少建商搶先布局。

桃市府釋出中壢運動公園區徵5標10筆土地，底標最高逾29億餘元。（記者李容萍攝）

地政局長蔡金鐘表示，雖然本次標售受近期中央選擇性信用管制措施影響，整體市場觀望氣氛濃厚，投標情況較去年和緩，然本次釋出土地接近中壢後站市區，周邊生活機能完善，未來將打造一處以巨蛋體育館為核心，結合體育休閒、商業等多元都會機能，兼具高綠覆率的高品質生活圈，發展潛力可期。

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蔡金鐘說，這次將釋出區內5標10筆土地，包含6筆商業區及4筆住宅區，其中2標商業區土地臨40米環中東路，具備良好可見度與發展潛力，並搭配臨近捷運綠線延伸線G26站與巨蛋體育館預定地等利多，區位條件極為優越。另外同步釋出最後3標住宅區土地，有意投標者請別錯過。

其中，第1標（商業區）8771.59平方公尺，標售底價29億3935萬餘元；第2標（商業區）1660.87平方公尺，標售底價5億2018萬餘元；第3標（住宅區）425.98平方公尺，標售底價8396萬餘元；第4標（住宅區）472.5平方公尺，標售底價9407萬餘元；第5標（住宅區）333.89平方公尺，標售底價6547萬餘元。

中壢運動公園環繞中壢區環中東路二段、中山東路二段、龍岡路二段及龍慈路之間，總面積還高達72.97公頃。在用地分配上，主要以住宅區占最大比例達36公頃；體育區則有9公頃居次，其餘規畫還包括商業區、國小、道路及公園綠地等，張善政日前曾說，日後該區域將利用促參BOT模式蓋巨蛋，不過對於巨蛋的規模，需要綜合考量周邊人口分布，以及桃園未來運動設施配置才能確定。

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