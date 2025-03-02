台灣逃不了？美貿易逆差飆新高 這些國家恐被川普關稅盯上

2024年美國商品貿易逆差刷新紀錄。（示意圖，法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年美國商品貿易逆差攀升至1.2兆美元，刷新紀錄，成為川普一大經濟煩惱。根據統計，去年美國對中逆差最高，其次是墨西哥，越南排第三，這些國家恐被川普研擬的對等關稅盯上；至於美對台逆差排全球第六，川普是否對台揮出關稅大刀，需要謹慎以對。

《華爾街日報》報導，根據最新統計，美國去年與100多個國家商品貿易呈現逆差，隨著企業將供應鏈從中國轉移，美國與越南和印度等一些國家之間的差距進一步擴大。

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以亞太地區觀察，2024 年美國與中國、日本、韓國、台灣和越南等亞洲五大貿易夥伴的貿易逆差總額超過 6200 億美元，其中，美國去年對中國的商品貿易逆差達2950億美元，居全球之冠。不過，逆差額已從2018年4180億美元的高點下滑。

為縮小美中貿易逆差，川普繼2月對中國輸美產品加徵10%關稅後，上週又宣布4日起將再加徵10%關稅。

美國去年對越南的商品貿易逆差額為1230億美元，在亞太地區排名第二。台灣去年美國對台灣的商品貿易逆差額為740億美元，在亞太地區排名第三；日本以680億美元名列亞太第四，南韓以660億美元排第五。

以美洲地區觀察，美國去年對墨西哥的商品貿易逆差1720億美元，幾乎是川普第一任期首年的2.5倍，居美洲之冠，在全球僅次於中國，加拿大以630億美元逆差額名列美洲第二。目前川普已宣布，3月4日起對來自墨西哥和加拿大的商品課徵25%關稅。

至於歐洲部分，美國與大多數歐洲國家都存在貿易逆差，其中，美國對愛爾蘭商品貿易逆差額為870億美元；對德國逆差額為850億美元，各為超過800億美元；對義大利逆差額為440億美元。

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