晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台灣逃不了？美貿易逆差飆新高 這些國家恐被川普關稅盯上

2025/03/02 21:58

2024年美國商品貿易逆差刷新紀錄。（示意圖，法新社資料照）2024年美國商品貿易逆差刷新紀錄。（示意圖，法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年美國商品貿易逆差攀升至1.2兆美元，刷新紀錄，成為川普一大經濟煩惱。根據統計，去年美國對中逆差最高，其次是墨西哥，越南排第三，這些國家恐被川普研擬的對等關稅盯上；至於美對台逆差排全球第六，川普是否對台揮出關稅大刀，需要謹慎以對。

《華爾街日報》報導，根據最新統計，美國去年與100多個國家商品貿易呈現逆差，隨著企業將供應鏈從中國轉移，美國與越南和印度等一些國家之間的差距進一步擴大。

以亞太地區觀察，2024 年美國與中國、日本、韓國、台灣和越南等亞洲五大貿易夥伴的貿易逆差總額超過 6200 億美元，其中，美國去年對中國的商品貿易逆差達2950億美元，居全球之冠。不過，逆差額已從2018年4180億美元的高點下滑。

為縮小美中貿易逆差，川普繼2月對中國輸美產品加徵10%關稅後，上週又宣布4日起將再加徵10%關稅。

美國去年對越南的商品貿易逆差額為1230億美元，在亞太地區排名第二。台灣去年美國對台灣的商品貿易逆差額為740億美元，在亞太地區排名第三；日本以680億美元名列亞太第四，南韓以660億美元排第五。

以美洲地區觀察，美國去年對墨西哥的商品貿易逆差1720億美元，幾乎是川普第一任期首年的2.5倍，居美洲之冠，在全球僅次於中國，加拿大以630億美元逆差額名列美洲第二。目前川普已宣布，3月4日起對來自墨西哥和加拿大的商品課徵25%關稅。

至於歐洲部分，美國與大多數歐洲國家都存在貿易逆差，其中，美國對愛爾蘭商品貿易逆差額為870億美元；對德國逆差額為850億美元，各為超過800億美元；對義大利逆差額為440億美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財