習馬握手推升中國科技股 分析師：北京變臉無常 謹慎為要

習近平在2月中旬的企業家座談會上，與馬雲握手。（摘自網路）

〔編譯魏國金／台北報導〕上月中旬中國國家主席習近平在一場企業家座談會上，與曾被嚴厲打壓的阿里巴巴創辦人馬雲的簡單握手，推動近期中國科技股大漲，因為這被解讀為中國科技產業擺脫困境的最新跡象，不過專家警告，投資人應保持謹慎，因為中國當局的態度說變就變。

法新社報導，2020年北京對科技業發動監管打壓行動，引發大規模拋售，主要科技巨頭市值縮水數千億美元。而隨著中國經濟持續低迷，與美國的貿易戰越益升溫之際，越來越多跡象顯示北京對科技產業的態度趨於友善。

請繼續往下閱讀...

美國研究機構「中國褐皮書」執行董事卡齊（Shehzad Qazi）說，「如果沒有民營企業，北京無法實現其科技獨立於美國，並最終取得尖端技術主導地位的國家目標」，他補充，習近平對馬雲的溫和態度是「中國更堅定的將民企與黨的經濟及國安目標結合一起的最新跡象」。

卡齊警告，「北京對協助企業創造紀錄性營收或刺激股市大漲並不感興趣，民營企業的前景沒有像近期市場樂觀情緒所反映的那樣光明」。

報導說，觀察人士正熱切期待未來幾天在北京召開的「兩會」，以釐清中國政府近期對民企的友善態度是否將轉化為具體行動。

過去幾年中國因房地產危機與疲軟的消費，苦於達到官方的經濟成長目標，而刺激措施效果緩慢，與美國的貿易戰威脅又可能引發進一步的經濟不穩定。亟欲提振企業信心的北京當局現在對科技產品，特別是人工智慧（AI）重新產生興趣。

澳新銀行近期報告說，「理論上，AI可以幫助中國突破停滯與通縮，並解決未來人口減少引發的勞動力短缺問題」。瑞銀也說，「深度求索（DeepSeek）在AI領域上的成功，再度燃起投資人對AI在中國更廣泛應用，以及企業需求增加的希望」。

不過一些分析師警告，只有在符合北京的戰略目標，民營部門的榮景才會受到鼓勵。凱投宏觀高級經濟學家賴利（James Reilly）以習近平與馬雲的會面為例說，投資人似乎將此視為中國政府轉向給予民企更大自由的訊號，「然而中國缺乏制衡機制，這意謂該態度說變就變」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法