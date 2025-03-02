晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

習馬握手推升中國科技股 分析師：北京變臉無常 謹慎為要

2025/03/02 21:02

習近平在2月中旬的企業家座談會上，與馬雲握手。（摘自網路）習近平在2月中旬的企業家座談會上，與馬雲握手。（摘自網路）

〔編譯魏國金／台北報導〕上月中旬中國國家主席習近平在一場企業家座談會上，與曾被嚴厲打壓的阿里巴巴創辦人馬雲的簡單握手，推動近期中國科技股大漲，因為這被解讀為中國科技產業擺脫困境的最新跡象，不過專家警告，投資人應保持謹慎，因為中國當局的態度說變就變。

法新社報導，2020年北京對科技業發動監管打壓行動，引發大規模拋售，主要科技巨頭市值縮水數千億美元。而隨著中國經濟持續低迷，與美國的貿易戰越益升溫之際，越來越多跡象顯示北京對科技產業的態度趨於友善。

美國研究機構「中國褐皮書」執行董事卡齊（Shehzad Qazi）說，「如果沒有民營企業，北京無法實現其科技獨立於美國，並最終取得尖端技術主導地位的國家目標」，他補充，習近平對馬雲的溫和態度是「中國更堅定的將民企與黨的經濟及國安目標結合一起的最新跡象」。

卡齊警告，「北京對協助企業創造紀錄性營收或刺激股市大漲並不感興趣，民營企業的前景沒有像近期市場樂觀情緒所反映的那樣光明」。

報導說，觀察人士正熱切期待未來幾天在北京召開的「兩會」，以釐清中國政府近期對民企的友善態度是否將轉化為具體行動。

過去幾年中國因房地產危機與疲軟的消費，苦於達到官方的經濟成長目標，而刺激措施效果緩慢，與美國的貿易戰威脅又可能引發進一步的經濟不穩定。亟欲提振企業信心的北京當局現在對科技產品，特別是人工智慧（AI）重新產生興趣。

澳新銀行近期報告說，「理論上，AI可以幫助中國突破停滯與通縮，並解決未來人口減少引發的勞動力短缺問題」。瑞銀也說，「深度求索（DeepSeek）在AI領域上的成功，再度燃起投資人對AI在中國更廣泛應用，以及企業需求增加的希望」。

不過一些分析師警告，只有在符合北京的戰略目標，民營部門的榮景才會受到鼓勵。凱投宏觀高級經濟學家賴利（James Reilly）以習近平與馬雲的會面為例說，投資人似乎將此視為中國政府轉向給予民企更大自由的訊號，「然而中國缺乏制衡機制，這意謂該態度說變就變」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財