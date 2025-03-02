輝達的下一步計畫 黃仁勳透露3大成長動力

輝達執行長黃仁勳近日透露公司未來的三大成長動力。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳近日透露公司未來的三大成長動力，華爾街分析師認為，這就是值得買進輝達股票的理由。

第一個成長動力是代理人工智慧（Agentic AI）。

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黃仁勳在輝達第四季度財報電話會議上表示：「現在是代理AI時代的開始，你會聽到很多人在談論它，而我們正在做一些非常棒的事情」。

代理人工智慧涉及自主的人工智慧代理，它們可以在沒有人類持續參與的情況下做出決策並執行任務。2025年可望成為人工智慧代理之年。多家領先的科技公司正大力投資代理商AI，其中包括Google母公司Alphabet、Meta Platforms、微軟和OpenAI。

輝達已進入代理AI開發的核心階段。財務長Colette Kress 在第四季電話會議上指出，該公司的消費者網路收入比去年同期成長了約三倍，而Agentic AI是成長動力之一。

第二是物理人工智慧（Physical AI）。

儘管關於代理人工智慧的討論很多，但許多人可能沒有聽說過太多關於物理人工智慧的事情。然而，黃仁勳認為，這是下一波人工智慧浪潮的另一個重要組成部分，用他的話來說，「就在眼前」。

物理人工智慧涉及在物理系統中使用人工智慧技術。物理人工智慧的一個很好的例子就是機器人；另一個是自動駕駛汽車。黃仁勳在第四季度電話會議上提到實體AI的其他幾種應用，包括拖拉機、割草機、建築物和倉庫。

第三個成長動力是主權人工智慧（Sovereign AI）。

黃仁勳預測的下一波人工智慧的第三個組成部分是主權人工智慧。什麼是主權人工智慧？它指的是各國利用自己的數據和技術基礎設施來建構能夠控制的人工智慧系統。

黃仁勳在第四季電話會議上並沒有過多談論自主AI。然而，他表示，與代理人工智慧和實體人工智慧一樣，這項技術「才剛起步」。不過，他認為，輝達了解自主人工智慧領域的動態，因為它「處於這一領域大部分發展的中心」。

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