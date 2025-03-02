晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

瑞穗證券：川普政府擬全面禁止對中國出口AI晶片

2025/03/02 18:58

瑞穗證券最新預測，川普政府可能對中國AI晶片出口實施全面限制。（路透資料照）瑞穗證券最新預測，川普政府可能對中國AI晶片出口實施全面限制。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據瑞穗證券的最新預測，投資人應該準備好因應川普政府可能對中國人工智慧（AI）晶片出口實施新的全面限制，預計這項消息將對輝達（Nvidia）和其他AI晶片製造商的股價產生壓力。

瑞穗證券分析師拉克什（Vijay Rakesh）在給客戶的報告中表示，預計在川普政府新任命商務部官員人事案確認後的幾週內，將對中國出口AI晶片推出新的全面限制措施。

拉克什援引美國商務部即將任命的助理部長海德（Landon Heid）和工業與安全局副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler）的提名，認為這兩人的任命可能會導致對中國出口AI晶片的全面禁令，這將影響輝達目前在中國銷售的H20和B20繪圖處理器（GPU）。

拉克什預測，這可能導致輝達2026會計年度的收入減少40億美元至60億美元，並可能導致每股盈餘減少0.13美元至0.18美元。他也表示，這些限制可能會擴大到全面禁止對中國出口AI晶片，甚至可能影響到與中國關係緊密的國家之出口許可。

此外，由於博通（Broadcom）與TikTok母公司字節跳動（Bytedance）有客製化AI晶片項目，因此也可能受到影響。瑞穗證券預計，最終的限制措施可能將在幾週後公布。

值得注意的是，在2025會計年度，中國占輝達總營收的13%，約170億美元，其中包括超過100億美元的AI收入。因此，若美國實施這些限制措施，輝達在中國AI晶片業務無疑將受到重大影響。除輝達外，英特爾、超微半導體（AMD）在中國的AI晶片及GPU業務也可能受到影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財