瑞穗證券：川普政府擬全面禁止對中國出口AI晶片

瑞穗證券最新預測，川普政府可能對中國AI晶片出口實施全面限制。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據瑞穗證券的最新預測，投資人應該準備好因應川普政府可能對中國人工智慧（AI）晶片出口實施新的全面限制，預計這項消息將對輝達（Nvidia）和其他AI晶片製造商的股價產生壓力。

瑞穗證券分析師拉克什（Vijay Rakesh）在給客戶的報告中表示，預計在川普政府新任命商務部官員人事案確認後的幾週內，將對中國出口AI晶片推出新的全面限制措施。

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拉克什援引美國商務部即將任命的助理部長海德（Landon Heid）和工業與安全局副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler）的提名，認為這兩人的任命可能會導致對中國出口AI晶片的全面禁令，這將影響輝達目前在中國銷售的H20和B20繪圖處理器（GPU）。

拉克什預測，這可能導致輝達2026會計年度的收入減少40億美元至60億美元，並可能導致每股盈餘減少0.13美元至0.18美元。他也表示，這些限制可能會擴大到全面禁止對中國出口AI晶片，甚至可能影響到與中國關係緊密的國家之出口許可。

此外，由於博通（Broadcom）與TikTok母公司字節跳動（Bytedance）有客製化AI晶片項目，因此也可能受到影響。瑞穗證券預計，最終的限制措施可能將在幾週後公布。

值得注意的是，在2025會計年度，中國占輝達總營收的13%，約170億美元，其中包括超過100億美元的AI收入。因此，若美國實施這些限制措施，輝達在中國AI晶片業務無疑將受到重大影響。除輝達外，英特爾、超微半導體（AMD）在中國的AI晶片及GPU業務也可能受到影響。

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