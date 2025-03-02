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台灣人湧入泰國置產 去年激增近6成只輸「這國」

2025/03/02 19:04

台灣買家赴泰置產增加。（示意圖，歐新社）台灣買家赴泰置產增加。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰媒2日披露，2024年外國人購買泰國公寓為1萬4573間，成交額681.8億泰銖（約台幣654億），年減6.8%，中國和俄羅斯買家興趣明顯放緩，反而是緬甸及台灣買家激增，購房數量較2023年各激增146%、57.1%，增幅分居一、二名。

泰國《民族報》2日報導，房地產資訊中心（REIC）最新調查顯示，去年外國人購買泰國公寓的數量稍微放緩，2024年公寓轉讓數量為1萬4573間，微增0.9%，交易總額下滑 6.8% 至 681.8 億泰銖。

其中，中國和俄羅斯買家成長幅度明顯放緩，中國下滑14.3％至5670間，交易額大跌22.2％，主要原因是中國經濟放緩和地緣政治不確定性，影響中國人的投資決策。

不過，來自緬甸和台灣的買家已成為泰國房市成長最強勁的群體。緬甸買家的購房數量大增 146.1%至1388 間，交易額年增 89.8%，達到 70.4 億泰銖（約台幣67億）。

台灣也受惠於泰國免簽政策，購房數量年增57.1%至836間，交易額增加47.8%至43億泰銖（約台幣41億）。

報導稱，中國和俄羅斯等傳統買家讓位給來自緬甸和台灣的新興買家，為泰國的公寓市場帶來新的商機。

另外，今年泰國公寓市場一個值得注意的趨勢是印度買家崛起，首次躋身10大外國買家之列，儘管購買量僅小幅增長 0.4%，總計 260間，價值 15.3 億泰銖（約台幣14億）。不過，印度投資者對較大公寓的偏好尤為突出。與大多數選擇較小單位的外國買家不同，印度買家通常要找超過 70 平方公尺（約21坪）的公寓，平均每間價格為 590 萬泰銖（約台幣566萬）。

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