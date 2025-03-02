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輝達讓孫正義捶心肝？賣安謀逾4成股票 被華爾街打槍

2025/03/02 18:06

輝達削減安謀（Arm Holdings）持股達44%，並退出在SoundHound AI的全數持股。（歐新社）輝達削減安謀（Arm Holdings）持股達44%，並退出在SoundHound AI的全數持股。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達在去年第4季出售兩檔人工智慧股票，削減安謀（Arm Holdings）持股達44%，並退出在SoundHound AI的全數持股。輝達必須在13F表中揭露這些資訊，而這些報告必須在每個季度結束後不遲於45天內提交。

輝達減持安謀可能讓孫正義捶心肝，因位孫正義持有軟銀集團三分之一股份，而軟銀持有安謀的90%股份。不過，很趣的是，某些華爾街分析師預計，被輝達出脫的這兩支股票將大幅上漲。

瑞銀Timothy Arcuri將Arm的目標價定為每股215美元，這意味著安謀股價將比目前130美元上漲 65%。投資公司Wedbush的Dan Ives將SoundHound的目標價定為每股22美元，意味著其股價較目前10.50美元上漲110%。

安謀為開發客製化晶片的客戶設計，並授權中央處理單元 （CPU）和子系統。其處理器面向行動、資料中心、汽車和嵌入式系統市場。 安謀還提供軟體開發工具，幫助程式設計師優化其晶片上的應用程序，包括人工智慧（AI）工作負載。

安謀硬體已應用於99%的智慧型手機和67%的其他行動裝置。英特爾和超微仍然主導個人電腦和資料中心伺服器市場，但安謀的市占正在擴大。蘋果已在其MacBook中全面轉向Arm晶片，而Alphabet、亞馬遜和微軟也已基於Arm技術構建了資料中心處理器。

安謀公佈截至2024年12月的2025財年第三季的財務業績，業績令人鼓舞，營收和淨利潤均超出預期。營收成長19%至9.83億美元，非GAAP（公認會計原則）淨收入成長26% 至每股0.39美元。

SoundHound提供語音人工智慧解決方案，其產品適用於汽車、餐廳、客戶服務和消費性電子市場的用例。其平台還允許企業開發客製化對話應用程序，其客戶包括Chipotle、Stellantis和Qualcomm等知名品牌。

投資者意識到SoundHound與亞馬遜和微軟等大型科技公司競爭。但SoundHound已經收集語音AI數據超過15年，並​​表示其技術在速度、準確性和複雜語言理解方面超越了競爭產品。Frost & Sullivan的分析師最近將SoundHound 評為醫療保健領域的對話式AI領導者。

SoundHound在去年第四季持續快速成長，但也持續虧損。營收成長101%至3400萬美元，但非GAAP毛利率收縮25個百分點，調整後虧損擴大至每股稀釋虧損0.05美元。

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