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經濟學人：美國對台積電依賴深 川普關稅大棒也沒輒

2025/03/02 17:05

即使美國總統川普揮動關稅大棒，或鼓勵要求台積電擴大美國產能，都無法改變對台積電的深度依賴。（路透）即使美國總統川普揮動關稅大棒，或鼓勵要求台積電擴大美國產能，都無法改變對台積電的深度依賴。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕《經濟學人》文章指出，在晶片製造領域上，無論川普政府「讓美國再次偉大」（MAGA）的抱負如何崇高，美國早就將全球晶片製造中心的地位拱手讓給台灣。即使美國總統川普揮動關稅大棒，或鼓勵要求台積電擴大美國產能，都無法改變對台積電的深度依賴。

該文說，台灣目前佔全球尖端半導體產量3分之2。川普指控台灣竊走美國半導體產業，威脅將對外國製造的晶片課徵25%關稅，然而不管川普做什麼，該局面不太可能有太多改變。

乍看之下，美國晶片製造似乎經歷復興。包括補貼與減稅的晶片法促進了一系列投資。然而，仔細端詳，該成長並不穩定。三星電子將其德州新廠的生產從去年底延後至明年，同時今年可能將晶片製造的全球投資削減逾50%。

英特爾的處境更嚴峻。分析師憂心其18A製程的推出落後，而英特爾依賴該製程縮小與台積電的技術差距。該公司利潤蒸發、債務累積，分拆臆測甚囂塵上。

這讓台積電成為美國本土生產先進晶片努力的關鍵。台積電越來越獨樹一格。研究機構SemiAnalysis預測，今年台積電營收成長達25%，反觀該整體產業僅個位數成長，而其AI晶片銷售預料翻倍。

台積電每2到3年升級其製造技術、生產更小晶片，同時擴大產能。台積電計畫今年資本支出達420億美元，較去年跳增41%。半導體分析師艾斯霍姆（Claus Aasholm）說，台積電有能力「引領未來兩年的這場AI革命」。

根據目前預測，在川普第2任期結束後，台積電幾乎所有先進晶片的生產仍將在台灣。彭博行業研究估計，今年底台積電尖端晶片產能僅3.5%在美國，甚至2030年，台積電美國廠全數投產，該數據僅為台灣廠的10分之1。

川普即便揮動關稅大棒，收效有限，因為很少晶片是直接輸往美國。去年半導體出口美國的規模約820億美元，反觀全球銷售達6280億美元。多數輸往美國的晶片首先被運往其他國家，安裝到伺服器架或智慧手機上。

川普也可鼓勵台積電在美國生產更多產品。然而，任何額外的生產都需要投入長時間。工程公司Exyte估計，在美國的晶圓廠需時38個月才能投產，約為台灣的兩倍之久。

建造新廠成本高昂，儘管依據晶片法，台積電獲得66億美元補貼與50億美元貸款，但其在亞利桑那州的每座廠造價就達200億美元。

此外，AI晶片需要先進封裝，雖然台積電計畫在亞利桑那州興建先進封裝設施，但目前幾乎所有產能都在台灣，這意謂在美國製造的AI晶片都必須運回台灣封裝，「因此，無論美國政治人物多麼渴望半導體自足，他們的AI雄心將繼續依賴台灣，以及台灣的晶片製造冠軍隊」。

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