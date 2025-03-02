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危邦勿入！人權組織：外籍人士遭中國任意拘留風險上升

2025/03/02 17:01

西班牙人權組織「保護衛士」近日發布報告指出，外籍人士遭中國任意拘留風險正在上升。圖為在中國經歷了3年牢獄之災，2023年10月才獲釋的澳洲籍前中國央視記者成蕾。（法新社資料照）西班牙人權組織「保護衛士」近日發布報告指出，外籍人士遭中國任意拘留風險正在上升。圖為在中國經歷了3年牢獄之災，2023年10月才獲釋的澳洲籍前中國央視記者成蕾。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕西班牙人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）近日發布報告指出，在中國，外籍人士遭任意拘留風險正在上升，可能僅因為和某人聊天，複製一張地圖，或者無意見拍攝了一張敏感地點，就被北京當局逮捕，最後淪為「人質外交」的工具。

《美國之音》報導，「保護衛士」日前發布「在中國失踪」（Missing in China）報告，揭示中國政府如何利用「指定居所監視居住」，在不透明的法律體系下秘密拘押外籍人士，剝奪他們的基本權利，並作為政治工具進行「人質外交」。

眾多案例中，澳洲籍中國裔記者成蕾的案件尤其典型。她在2020年被中國政府以「洩漏國家機密」為由逮捕，直到2023年才被釋放。成蕾的伴侶、澳洲中國商會（AustCham China）前執行長柯伊爾（Nick Coyle）表示：「她的前6個月是在指定居所監視居住度過，這相當可怕。」

指定居所監視居住是一種特殊拘押制度，允許中國當局在不通知家屬、不提供律師會見的情況下，將嫌疑人關押在特定地點長達6個月；在此期間，受害者被單獨監禁、剝奪睡眠、長時間訊問，甚至遭受身體和心理折磨。

「保護衛士」的報告指出，在中國被拘留的女性往往比男性面臨更多困難，她們可能遭遇女性健康問題，難以取得衛生用品和藥物，面臨性騷擾的風險，以及數月甚至數年無法見到孩子的精神折磨。

曾遭中國政府拘留的前英國記者兼私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）也曾遭遇指定居所監視居住。他指出：「中國的司法和監獄體系完全不透明，毫無公平可言。因此，在中國談司法正義，是毫無意義的。」

報告也指出，中國政府日益將「任意拘留」作為一種外交籌碼，尤其針對西方國家的公民。近年來，類似的案件層出不窮，包括加拿大的「兩位麥可」案（Michael Kovrig和Michael Spavor）、英國人韓飛龍案，以及中國裔澳洲作家楊恆均案。

成蕾的伴侶柯伊爾是在2020年8月的一天，發現成蕾突然失聯，手機無法接通，社群媒體帳號也沒有任何更新。他指出：「老實說，我一開始並不確定。我是第一個發現她失踪的人，我去找了大使館的聯絡人，告訴他們她失踪了。我很快意識到，她被拘留了，因為她的電腦不見了，還有其他跡象。」

在意識到成蕾可能被拘留後，柯伊爾的第一個反應是確認拘留她的機構。他表示，如果是中國公安機關，可能還有一些官方途徑可以採取行動，但當他發現是中國國家安全部時，他知道事情更加複雜，並認為成蕾被拘留的根本原因並非法律問題，而是中澳關係緊張。

「保護衛士」研究主任加德納（Dinah Gardner）也表示，中國政府的「人質外交」策略已經被多次驗證，一個很明顯的例子是華為案件，即華為財務長孟晚舟獲釋僅僅幾個小時後，加拿大的「兩位邁克」就被釋放了。

報告也指出，在許多案例中，中國政府利用法律程序不斷拖延審判，避免正式定罪，而是不斷延長拘留時間，直到外交條件成熟，再有條件釋放被拘留者。例如，成蕾案的審判被推遲了3年，最後以「已服刑」的方式釋放她。

報告並警告，近年來，外國公民在中國被任意拘留的風險正在加劇。

報告說，中國國家主席習近平自2012年掌權以來，中國不僅漸對外國人關上大門，還越發明目張膽地以政治動機拘留外國人，“向外國政府施壓或進行懲罰。這類逮捕被納入中國日益強調的國家安全框架下，尤其2014年推出的《反間諜法》經2023年7月修訂後，再加上2024年5月修訂的《保守國家秘密法》，中國以間諜罪名拘留的外國人人數增加。

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