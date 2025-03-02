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Costco超強時薪大揭露 這些職缺千元起跳

2025/03/02 17:11

好市多宣布將把許多門市員工的薪資在第一年提高至每小時30.20美元。（資料照，美聯社）好市多宣布將把許多門市員工的薪資在第一年提高至每小時30.20美元。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據路透取得的好市多（Costco）備忘錄顯示，好市多宣布將把許多「頂級」門市員工的薪資在第一年提高至每小時30.20美元（台幣993元），在隨後的兩年內，每年增加1美元。公告還表示，其他職位較低的員工的薪資將增加50美分，達到每小時20美元。

Costco的「防損職位」薪酬經歷顯著的變化，因為這些角色對於維護商店安全和保護庫存免受盜竊至關重要。防損員工勤勉工作，監控商店活動，執行安全協議，為顧客和員工創造安全的購物環境。每小時工資從20.50美元到30.90美元不等，Costco認識到這些職位的重要性以及所需的專業技能。

Costco以其卓越的客戶服務而聞名，這很大程度上歸功於其服務團隊的領導力。這些職位包括指導團隊為客戶創造難忘的體驗，及時解決問題並確保客戶旅程的每個方面都無縫銜接。透過將許多此類職位的薪酬提高到至少30.90 美元，Costco承認前線服務人員在培養忠誠度和推動回頭客方面發揮的重要作用。

另一個很快就會薪資達到30美元每小時的職位是藥房銷售助理。這些團隊成員負責管理處方、提供客戶服務以及支援藥劑師完成各種文書和行政任務。目前起薪為每小時19.50 美元，最高工資為29.20美元，這意味著當適當的加薪開始後，這個職位的工資很快就會超過30美元。

其他每小時工資30美元以上的知名職位還包括：
熟食店服務員：每小時最高30.90美元
輪胎安裝工：每小時最高30.90美元
會員承辦文員：每小時最高30.90美元
收銀員（前端）：每小時最高30.90美元
麵包師傅：每小時最高30.90美元
倉庫卡車司機：每小時最高35.45美元

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